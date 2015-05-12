Одна из российских бед. Недалекие маркетологи из Чишмов обидели ветеранов

Posted 12 мая 2015, 17:57
Published 12 мая 2015, 17:57
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Участники сообщества «Подслушано Чишмы» решили подать коллективную жалобу в поселковую администрацию. Людей возмутил факт использования патриотического изображения в коммерческих целях.
- Уважаемые люди, объясните! Как великий плакат времён Великой Отечественной войны "Родина-мать зовёт!" может быть использован в качестве рекламы какого-то магазина? – пишут неравнодушные чишминцы в соцсетях. - Как можно было там, где была военная присяга, написать "кофе, консервы"? Только полные дубины так могли поступить! Тем более, 70-летие великой Победы! Даже неприятно теперь переступать порог этого магазина.
К сожалению, это не единственный случай недобросовестной работы маркетологов в Башкирии. В преддверии праздника, многие прилавки были насыщены символикой Великой Победы. Но скажите, какая связь между влажными салфетками и знаменитой фразой: «Спасибо деду за Победу»? Цинизмом является и то, что рекламщики помещают Георгиевские ленты на алкогольную продукцию, а стриптизерши танцуют в ночных клубах на фоне «Ордена Отечественной войны».
И уж совсем бесстыдным стал факт, когда накануне 9-го Мая, похоронные службы нескольких городов России, как сговорившись, пригласили ветеранов на чаепитие в свои конторы с рекламой оказываемых гробовых «услуг».
В Чишмах, правда, до такого не додумались, но и одного циничного плаката вполне достаточно, чтобы обидеть не только фронтовиков и тружеников тыла, но и всех остальных людей, которым по настоящему дорога Победа. Видимо, так и проявляется дурость - одна из извечных российских бед.
Евгений КОСТИЦЫН.