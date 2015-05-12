Одна из российских бед. Недалекие маркетологи из Чишмов обидели ветеранов

- Уважаемые люди, объясните! Как великий плакат времён Великой Отечественной войны "Родина-мать зовёт!" может быть использован в качестве рекламы какого-то магазина? – пишут неравнодушные чишминцы в соцсетях. - Как можно было там, где была военная присяга, написать "кофе, консервы"? Только полные дубины так могли поступить! Тем более, 70-летие великой Победы! Даже неприятно теперь переступать порог этого магазина.