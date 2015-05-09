В Уфе не поделившие дорогу водители вступили в кулачный бой

7 мая в столице Башкирии два водителя, не поделив дорогу, принялись выяснять отношения на кулаках. Один из автолюбителей подрезал другого на перекрестке улиц Калинина и Толстого в уфимской Черниковке. Буянов разнял человек в форме МЧС, но видео дорожной драки очевидцы происшествия выложили в социальных сетях.