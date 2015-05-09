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Posted 9 мая 2015, 20:32

Published 9 мая 2015, 20:32

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

В Уфе не поделившие дорогу водители вступили в кулачный бой

9 мая 2015, 20:32
7 мая в столице Башкирии два водителя, не поделив дорогу, принялись выяснять отношения на кулаках. Один из автолюбителей подрезал другого на перекрестке улиц Калинина и Толстого в уфимской Черниковке. Буянов разнял человек в форме МЧС, но видео дорожной драки очевидцы происшествия выложили в социальных сетях.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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