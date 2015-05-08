Взрослые, не заметившие, как пес загрыз 5-летнего мальчика, могут пойти под суд

Posted 8 мая 2015, 13:19
Published 8 мая 2015, 13:19
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
В семье Гималетдиновых шестеро детей – пятилетний Динар был самым младшим.
Беспородный «охранник» черного цвета сторожил дом, в котором и раньше жила семья. Потом родители с детьми переехали и верного сторожа взяли с собой. По словам родных, Вулкан был спокойный, ласковый, часто играл во дворе с детьми.
Вечером, когда мама готовила ужин, маленький Динар вышел во двор покормить собаку. Пес вдруг решил наброситься на хозяйского отпрыска. Огромное животное повалило ребенка и за несколько секунд перегрызло ему горло. Первой крик малыша услышала мама. Выбежав на улицу, увидела Динара лежащим возле будки – из горла мальчика хлестала кровь.
Оказалось, собаку в этом году не прививали от бешенства и собирались это сделать на днях. Но, похоже, четвероногий уже успел заболеть – больные бешенством домашние животные ведут себя агрессивно и набрасываются даже на нежно любимых хозяев. После смерти Динара Вулкана пристрелил из охотничьего ружья сосед.
Сегодня в следственном комитете Башкирии выясняют все обстоятельства случившегося и дают правовую оценку действиям взрослых, оставивших мальчика без присмотра рядом с неуправляемым агрессивным псом. В случае, если виновные в смерти ребенка будут найдены, они ответят перед законом по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и они могут попасть за решетку на два года.