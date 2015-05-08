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Posted 8 мая 2015, 13:19

Published 8 мая 2015, 13:19

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

Взрослые, не заметившие, как пес загрыз 5-летнего мальчика, могут пойти под суд

8 мая 2015, 13:19
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего Динара Гималетдинова в Белебее. Ребенок погиб ужасной смертью – ему перегрызла горло собака по кличке Вулкан, охранявшая родительский дом малыша и сидевшая во дворе на цепи. Самое страшное, что пес жил в семье около пяти лет и отлично знал маленького Динара. Но вечером 5 мая, когда мальчик вышел накормить четвероногого друга, Вулкан вдруг набросился на малыша и, вцепившись в горло, загрыз его насмерть.

В семье Гималетдиновых шестеро детей – пятилетний Динар был самым младшим.

Беспородный «охранник» черного цвета сторожил дом, в котором и раньше жила семья. Потом родители с детьми переехали и верного сторожа взяли с собой. По словам родных, Вулкан был спокойный, ласковый, часто играл во дворе с детьми.

Вечером, когда мама готовила ужин, маленький Динар вышел во двор покормить собаку. Пес вдруг решил наброситься на хозяйского отпрыска. Огромное животное повалило ребенка и за несколько секунд перегрызло ему горло. Первой крик малыша услышала мама. Выбежав на улицу, увидела Динара лежащим возле будки – из горла мальчика хлестала кровь.

Оказалось, собаку в этом году не прививали от бешенства и собирались это сделать на днях. Но, похоже, четвероногий уже успел заболеть – больные бешенством домашние животные ведут себя агрессивно и набрасываются даже на нежно любимых хозяев. После смерти Динара Вулкана пристрелил из охотничьего ружья сосед.

Сегодня в следственном комитете Башкирии выясняют все обстоятельства случившегося и дают правовую оценку действиям взрослых, оставивших мальчика без присмотра рядом с неуправляемым агрессивным псом. В случае, если виновные в смерти ребенка будут найдены, они ответят перед законом по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и они могут попасть за решетку на два года.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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