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Posted 6 мая 2015, 14:49

Published 6 мая 2015, 14:49

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

Государство окажет материальную поддержку военным поисковикам

6 мая 2015, 14:49
Депутаты Курултая в первом чтении одобрили поправки к закону о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Так, на помощь властей смогут рассчитывать движения, занимающиеся поисковыми работами воинских захоронений и непогребенных солдатских захоронений, установлением имен погибших и пропавших без вести.

Крупнейшее НКО в области военных поисков - Региональный общественный Фонд поисковых отрядов, насчитывающий 25 групп. По данным самого фонда, за 10 лет работы он провел 75 экспедиций на территории Ленинградской, Псковской, Калужской, Волгоградской, Липецкой и Новгородской областей, Краснодарского края, Карелии, и Украины.

Обнаружены более тысячи солдат и офицеров РККА. Поисковое объединение намерено установить судьбу 30 тысяч солдат призванных из Башкирии, числящихся пропавшими без вести.

Также депутаты внесли в список НКО, которым будет оказана помощь, организации по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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