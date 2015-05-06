Государство окажет материальную поддержку военным поисковикам

Posted 6 мая 2015, 14:49
Published 6 мая 2015, 14:49
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Крупнейшее НКО в области военных поисков - Региональный общественный Фонд поисковых отрядов, насчитывающий 25 групп. По данным самого фонда, за 10 лет работы он провел 75 экспедиций на территории Ленинградской, Псковской, Калужской, Волгоградской, Липецкой и Новгородской областей, Краснодарского края, Карелии, и Украины.
Обнаружены более тысячи солдат и офицеров РККА. Поисковое объединение намерено установить судьбу 30 тысяч солдат призванных из Башкирии, числящихся пропавшими без вести.
Также депутаты внесли в список НКО, которым будет оказана помощь, организации по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.