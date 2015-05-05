Минприроды одобрило вылов 283 тонн рыбы из озер и рек Башкирии

По данным отчета пермского НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, в 2013 году в Башкирии озерные запасы леща оценивались в 221 тонну, допускался безопасный для природы вылов 17 тонн. Судака – 7,8 тонн – безопасна к вылову 1 тонна. Щуки при 108 тонн природных запасов, безопасны к вылову признаны 27 тонн. Промысловые запаса рака – 4 тонны и 1 тонна к вылову. В реках, по данным на 2013 год, запас леща составлял 252 тонны, при безопасном вылове 47 тонн. Судака – 2 из 8 тонн, а щуки - 5 из 16 тонн. Данные на 2015 год министерство пока не озвучивало.