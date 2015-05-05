Минприроды одобрило вылов 283 тонн рыбы из озер и рек Башкирии

Posted 5 мая 2015, 16:48
Published 5 мая 2015, 16:48
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
- Допустимые уловы определены по щуке, лещу, судаку, сому, стерляди и раку, - объясняет специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира «природоохранного» ведомства Ралим Хажиев. – Если по какому-либо виду рыб общие допустимые уловы не установлены, то его промысел на территории республики не разрешается.
По результатам общественных слушаний в 2016 году определен общий допустимый улов в 283 тонны, в том числе беспозвоночных рыб – 11 тонн.
Для сравнения, промышленный лов рыбы в Башкирии в 2013 году составил 190 тонн, из них на реки пришлось 67 тонн, а на озера – 32 тонны, Павловское водохранилище – 41 тонна, Кармановское водохранилище – 45, в мелких прудах – 4 тонны.
По данным отчета пермского НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, в 2013 году в Башкирии озерные запасы леща оценивались в 221 тонну, допускался безопасный для природы вылов 17 тонн. Судака – 7,8 тонн – безопасна к вылову 1 тонна. Щуки при 108 тонн природных запасов, безопасны к вылову признаны 27 тонн. Промысловые запаса рака – 4 тонны и 1 тонна к вылову. В реках, по данным на 2013 год, запас леща составлял 252 тонны, при безопасном вылове 47 тонн. Судака – 2 из 8 тонн, а щуки - 5 из 16 тонн. Данные на 2015 год министерство пока не озвучивало.
Дмитрий КОЛПАКОВ.