Несмотря на кризис Башкирия бьет рекорды по сбору налогов

Налог на добычу полезных ископаемых пополнил фискальную кассу на 18,5 млрд рублей, также с ростом — на 16,4 процента больше, чем год назад. Налог на добавленную стоимость за три первых месяца года дал 11,7 млрд рублей, это на 5,3 млрд рублей, больше, чем коммерсанты отчисляли прошлой зимой. Еще один увеличившийся налог — на доходы физических лиц — 9,3 млрд рублей, с ростом на 283 млн рублей или на 3,1 процента — сказалась кампания по выводу из тени неофициально трудоустроенных.