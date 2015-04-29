Несмотря на кризис Башкирия бьет рекорды по сбору налогов

Posted 29 апреля 2015, 19:11
Published 29 апреля 2015, 19:11
Modified 13 марта, 14:21
Updated 13 марта, 14:21
В федеральный бюджет Башкирия перечислила 31,9 млрд рублей, или 49,9 процентов от всех поступлений. Это на 5,6 млрд рублей, или на 21,3 процента, больше чем год назад: в ФНС объясняют это «влиянием увеличения поступлений НДС и НДПИ».
Налог на добычу полезных ископаемых пополнил фискальную кассу на 18,5 млрд рублей, также с ростом — на 16,4 процента больше, чем год назад. Налог на добавленную стоимость за три первых месяца года дал 11,7 млрд рублей, это на 5,3 млрд рублей, больше, чем коммерсанты отчисляли прошлой зимой. Еще один увеличившийся налог — на доходы физических лиц — 9,3 млрд рублей, с ростом на 283 млн рублей или на 3,1 процента — сказалась кампания по выводу из тени неофициально трудоустроенных.
Председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина пояснила «МКС» причину роста налога на добычу полезных ископаемых. Из-за налогового маневра увеличились ставки: с 530 до 766 рублей на период с января по декабрь 2015 года, и с 559 до 857 рублей с 1 января 2016 года за тонну добытой обессоленной, обезвоженной и стабилизированной нефти.
— По НДС в 1 квартале 2015 года резко снизились возмещения в связи с приобретением предприятиями в конце 2014 года большого количества сырья и материалов, — пояснила г-жа Хисматуллина.
Глава профильного комитета не исключила возможность, что массовая закупка предприятиями в конце 2014 года была связана с ажиотажем из-за скачков валюты, когда коммерсанты, подавшись панике, избавлялись от свободных денег.
Между тем, акцизы за три месяца принесли 11,5 млрд рублей, что меньше на 224 млн рублей, чем год назад (на 1,9 процентов). В общей сумме акцизов — 82,3 процента — нефтепродукты, от ТЭКа поступило 9,5 млрд рублей, с ростом на 310 млн рублей.
Однако есть и аутсайдеры. Всего 10,4 процента акцизов дал крепкий алкоголь — за три месяца поступило 1,2 млрд рублей, со снижением на 171 млн рублей или на 12,4 процента. Еще 7,1 — акцизы на пиво, поступило 826 млн рублей, со снижением на 364 млн рублей или на 30,6 процентов.
— На снижение поступлений акцизов на алкогольную продукцию и пиво повлияло снижение объемов производства и реализации, — пояснили в ФНС.
Ранее «Башспирт» заявлял, что сложно конкурировать с более дешевым алкоголем из Казахстана, а доходы пивной отрасли упали из-за запрета на продажу пива в ларьках и остановочных сетях. К тому же грядет запрет на продажу пива в ПЭТ-таре.
Налог на прибыль организаций составил 7,9 млрд рублей, со снижением на 117 млн рублей, по сравнению с годом прежде.
По данным ФНС, долг по налогам всех плательщиков Башкирии, в апреле 2015 года перевалил 15 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.