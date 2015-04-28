Голодовка медиков заставила законодателей задуматься об изменении Трудового кодекса

- Перечисленные виды деятельности непосредственно связаны с жизнью и здоровьем граждан, в связи с чем особое значение имеет добросовестное исполнение своих должностных обязанностей лицами, работающими в указанных организациях, - пишут авторы поправок. - От их квалификации и внимательности зависят жизнь и здоровье граждан. К сожалению, встречаются факты злоупотребления работниками, в том числе и служб экстренной помощи, своими правами в сфере трудовых отношений. В случае возникновения трудовых споров указанные работники, формально не отказываясь от выполнения обязанностей, прибегают к иным формам выражения протеста, в том числе к отказу от приема пищи. Но поскольку они продолжают работать, их самочувствие сказывается на отношении работе. Формально их отказ от приема пищи не является забастовкой, проведение которой запрещено 413 статьей ТК.