Голодовка медиков заставила законодателей задуматься об изменении Трудового кодекса

Posted 28 апреля 2015, 15:06
Published 28 апреля 2015, 15:06
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
По мнению парламентариев, голодавшие врачи и медсестры, в знак протеста отказывавшиеся от пищи, но не отказавшиеся от исполнения своих профессиональных обязанностей, рисковали жизнями и здоровьем больных, которым оказывали экстренную помощь, пребывая в «ослабленном состоянии». Поэтому депутаты считают целесообразным внести в законодательство запрет на работу для сотрудников экстренных служб, участвующих в радикальных акциях протеста.
Существующая 413-я статья ТК РФ запрещает проводить забастовки в сферах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на авиационном, водном и железнодорожном транспорте, а башкирские парламентарии намерены добавить в этот список сотрудников аварийно-спасательных формирований, противопожарной службы и скорой помощи.
- Перечисленные виды деятельности непосредственно связаны с жизнью и здоровьем граждан, в связи с чем особое значение имеет добросовестное исполнение своих должностных обязанностей лицами, работающими в указанных организациях, - пишут авторы поправок. - От их квалификации и внимательности зависят жизнь и здоровье граждан. К сожалению, встречаются факты злоупотребления работниками, в том числе и служб экстренной помощи, своими правами в сфере трудовых отношений. В случае возникновения трудовых споров указанные работники, формально не отказываясь от выполнения обязанностей, прибегают к иным формам выражения протеста, в том числе к отказу от приема пищи. Но поскольку они продолжают работать, их самочувствие сказывается на отношении работе. Формально их отказ от приема пищи не является забастовкой, проведение которой запрещено 413 статьей ТК.
Законопроектом предусматривается включение в ТК РФ нормы, предусматривающей недопущение отказа от пищи, как средства разрешения трудовых споров. Также депутат предложили дополнить КоАП РФ ответственностью за голодовку медиков и работников экстренных служб.
Дмитрий КОЛПАКОВ.