Трамвайную линию по улицам Российская-Комсомольская в Уфе построят через три года

Posted 25 апреля 2015, 19:04
Published 25 апреля 2015, 19:04
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Главная проблема – проложить трамвайную ветку через проспект Октября, и вывести ее в район бульвара Саида Галиева у кинотеатра «Искра».
- Есть проектный институт, который занимается этой проблемой, техническое решение будет найдено, - уверен г-н Якупов.
Интересно, что полтора года назад, когда публике представлялся проект скоростного трамвая, точно такая же проблема пересечения проспекта Октября в районе ГДК решалась 100-метровым тоннелем неглубокого залегания.
Попутно МУЭТ ведет разработку второго соединения северной и южной трамвайной ветки – по улицам Зорге-Блюхера-Чудинова. Еще две задумки – провести трамвайные пути в Инорс, потом в Сипайлово, а затем на улицу Менделеева.
- У нас есть линия на Гастелло, там буквально немного не хватает до Инорса, - говорит Геннадий Якупов. - Если будут построены мосты через Уфимку до Сипайлово, то трамвайная линия из Инорса на улицу Менделеева возможна. Сегодня пишется транспортная схема города, где отобразятся все маршруты до 2030 года.
По словам г-на Якупова, во многих случаях у уфимского трамвая нет альтернативы, линии проложены там, где нет маршрутов другого транспорта, как например в Черниковке по улицам Мира и Донского, или в Старой Уфе на улицах Сунь ЯтСена и Мингажева.
- У нас есть свой пассажир, это в основном пенсионеры и школьники, - сказал он. - По статистике южная трамвайная ветка перевозит 50 тысяч пассажиров в день, а северная – 40 тысяч.
Дмитрий КОЛПАКОВ.