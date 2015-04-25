Трамвайную линию по улицам Российская-Комсомольская в Уфе построят через три года

- У нас есть линия на Гастелло, там буквально немного не хватает до Инорса, - говорит Геннадий Якупов. - Если будут построены мосты через Уфимку до Сипайлово, то трамвайная линия из Инорса на улицу Менделеева возможна. Сегодня пишется транспортная схема города, где отобразятся все маршруты до 2030 года.