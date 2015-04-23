Только вперед. Квят берет очки после провальной квалификации и злится

Posted 23 апреля 2015, 06:45
Published 23 апреля 2015, 06:45
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Квалификация получилась очень короткой. Даниил откатал только первый сегмент и остался за бортом. Как это получилось? Вот слова Квята:
- Проехал круг на мягкой резине и оказался достаточно далеко позади. Не понимаю, почему. Мы должны разобраться, что происходит. Такие вещи не должны случаться. Я не могу быть настолько медленнее моего партнера по команде Риккардо. Кое-что идет не так. Нам надо провести расследование…
Поначалу в этой квалификации Квят был выше парней из молодежного Торо Россо. Россиянин – девятый. Карлос Сайнс-младший – десятый, Макс Ферстаппен – 11-й.
Когда свой круг проехал партнер Даниила по команде Даниэль Риккардо, вся троица сместилась на одну позицию вниз. Австралиец показал седьмой результат.
Позднее все «быки» были еще ниже. Даниэль – десятый, Даниил, Карлос и Макс заняли места с 13-го по 15-е. Ничего страшного для россиянина в этом не было. В следующий сегмент квалификации проходят 15 гонщиков.
Под занавес Квят показывает вроде бы неплохое время и вырывается на седьмое место. Риккардо тут же, с пятым временем, смещает нашего парня на восьмую позицию. Причем, австралиец впереди почти на секунду. Это много для Формулы-1.
К окончанию времени, когда можно начинать быстрый круг, россиянин был 11-м. И тут пошло – 12-й, 13-й, 14-й…
Даже Сайнс-младший обходит Квята. Он 11-ый, а Даниил уже 15-ый! Из тех, кто позади, не финишировали Макс Ферстаппен из Торо Россо и Пастор Мальдонадо из Лотуса.
Мальдонадо выбивает Квята из квалификации. Ферстаппен тут же выбивает Мальдонадо. Даниилу придется стартовать в Гран-при с 17-й позиции. Это все равно, что с последней. Ниже только Мэноры, которых легко обогнать.
Старт Гран-при. Квят не смог сразу же отыграть много позиций. Он был 15-м после первого круга, а на третьем – 17-м. Неужели опять проблемы с техникой?
Какие-то проблемы точно есть, но у Ферстаппена. Представителю Нидерландов приходится заехать на пит-стоп. Даниил становится 16-м.
Первая серия смен резины началась на 11-м круге. Квят пока тянул и поднялся до восьмой позиции.
Потом Даниил вырос аж до шестого места. Из-за провала в квалификации у него была установлена достаточно свежая резина, это и позволяло дольше оставаться на трассе.
На 16-м круге Квят переобулся и выехал на все той же мягкой резине. Место опять незавидное – 16-е. Но теперь Даниил быстро вырывается на 14-е. Позади Карлос Сайнс-младший. А мы наслаждаемся тем, как наш парень обгоняет двукратного чемпиона мира. Болид Даниила явно сильней Макларена Фернандо Алонсо. Да уж, Ред Булл еще не в самой глубокой яме.
Квят едет 14-м до второй волны пит-стопов, которая начинается на 25-м круге. Понятно, что и в этот раз россиянин на своей резине будет тянуть со сменой.
Вот Даниил девятый, вот, на 32-м круге, он уже восьмой. На 35-м Квяту надевают среднюю резину. Он выезжает всего лишь 15-ым, но начинает подниматься – опять обгоняет Алонсо, потом поднимается из-за серии пит-стопов соперников.
40-й круг – Квят 12-й, 42-й – 11-й, на 44-м – 10-й. Тактика работает!
На 55-м круге Даниил уже делает все сам - обгоняет Фелипе Массу из Уильямс. Россиянин финиширует девятым. В очередной раз он повторяет свое лучшее достижение в Формуле-1 и зарабатывает два очка. Теперь в копилке четыре. Прорыв с 17-го места – солидное достижение. Но Риккардо-то, задымивший на финише, шестой - у него восемь очков.
В этот раз Даниил дает достаточно позитивный комментарий:
- Я просто наслаждался гонкой и получил много положительных эмоций. Здорово, что нам удалось финишировать в очках после всех проблем. Мы собрали много информации, которая будет тщательно проанализирована, чтобы улучшить машину и сделать шаг вперед. Команда жаждет прогресса. Мы работаем над этим. Чувствую, что мы на правильном пути…
Однако позднее мы увидели и жесткие высказывания Квята:
- Не сомневаюсь в своих способностях, а если у кого-то есть сомнения, то меня это не волнует. Сейчас все складывается неудачно, но это может перевернуться с ног на голову довольно быстро. Конечно, в кое-каких вопросах нужно разобраться, но я привык добиваться всего в тяжелой работе и с усердием. И в моем подходе ничего не меняется. Я должен провести нормально все сессии, чего на данный момент пока не было. Когда каждая мелочь может помешать вам, то просто начинаешь мечтать о нормальном уик-энде. Вот тогда будет интересно посмотреть, на что смогу рассчитывать — окажусь ли я позади или среди лидеров. Сейчас даже не знаю, насколько я быстрый по сравнению с остальными…
Понятно, почему такие слова сказаны. Даниил в трех из четырех случаях уступил своему партнеру по команде Риккардо в гонках. Он набрал меньше очков, чем каждый из молодых гонщиков Торо Россо - у Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса-младшего сейчас по шесть кровных на брата. Квята критикуют, ему нужно что-то отвечать. В данной ситуации успокаивает то, что руководитель Ред Булла Кристиан Хорнер на стороне россиянина:
- Вы увидите, что он будет становиться все сильнее и сильнее, - сказал босс о нашем земляке.
Следующее Гран-при пройдет 10 мая в Барселоне.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта infiniti-redbullracing.com