Только вперед. Квят берет очки после провальной квалификации и злится

- Не сомневаюсь в своих способностях, а если у кого-то есть сомнения, то меня это не волнует. Сейчас все складывается неудачно, но это может перевернуться с ног на голову довольно быстро. Конечно, в кое-каких вопросах нужно разобраться, но я привык добиваться всего в тяжелой работе и с усердием. И в моем подходе ничего не меняется. Я должен провести нормально все сессии, чего на данный момент пока не было. Когда каждая мелочь может помешать вам, то просто начинаешь мечтать о нормальном уик-энде. Вот тогда будет интересно посмотреть, на что смогу рассчитывать — окажусь ли я позади или среди лидеров. Сейчас даже не знаю, насколько я быстрый по сравнению с остальными…