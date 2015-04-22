Уфимская группа VIA CHAPPA обновит хит «По волнам» к 15-летию песни

Posted 22 апреля 2015, 16:39
Published 22 апреля 2015, 16:39
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Композиция «По волнам» Via Chappa была выбрана не случайно: песня легендарная, знакомая большинству русскоязычных слушателей по всему миру. Любой талантливый музыкант имеет право на признание. Поэтому команда предлагает молодым и амбициозным диджеям выиграть главный приз – 30 000 рублей и ротацию на радиостанции HITSTER.FM.
Конкурс стартовал 15 апреля и уже вызвал живой интерес: на сегодняшний день прислано более 20 работ. Ремиксы принимаются до 15 мая.