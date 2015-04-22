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Posted 22 апреля 2015, 16:39

Published 22 апреля 2015, 16:39

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

Уфимская группа VIA CHAPPA обновит хит «По волнам» к 15-летию песни

22 апреля 2015, 16:39
Команда предложила диджеям сделать ремикс на свой трек «По волнам»: в этом году песне исполняется 15 лет. Композиция была записана совместно с Михеем в 2000 году, а именно в такой аранжировке выпущена в 2004 году в память о нем. Припев никогда не перезаписывался, и на выступлениях продолжает звучать голос Михея.

Композиция «По волнам» Via Chappa была выбрана не случайно: песня легендарная, знакомая большинству русскоязычных слушателей по всему миру. Любой талантливый музыкант имеет право на признание. Поэтому команда предлагает молодым и амбициозным диджеям выиграть главный приз – 30 000 рублей и ротацию на радиостанции HITSTER.FM.

Конкурс стартовал 15 апреля и уже вызвал живой интерес: на сегодняшний день прислано более 20 работ. Ремиксы принимаются до 15 мая.

Условия участия можно найти по ссылке: http://hitster.fm/#!/news/po-volnam-vmeste-s-hitster

#Культура#Новости
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