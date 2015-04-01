Хозяева «чертова» колеса не будут предъявлять претензии строителям, перерубившим кабель

Posted 1 апреля 2015, 06:39
Published 1 апреля 2015, 06:39
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Как пояснил «МКС» директор компании «Триколор» Михаил Абрамов, в кабинках было тепло, посетители аттракциона восприняли произошедшее как досадную неприятность, но претензий не высказывали. Компания, владеющая чертовым колесом, в свою очередь не будет предъявлять претензий ремонтной бригаде «СУ-10», производившей несанкционированные земляные работы у строящегося дома 69/1. Экскаватор повредил кабельную линию электропередачи. Хотя, скорее всего, у строителей могут быть проблемы с местными жителями, у которых в момент аварии пострадали электроприборы.
Как пояснили «МКС» в электросетевой компании, за 40 минут была запущена резервная линия, и колесо обозрения заработало вновь. По словам г-на Абрамова, у аттракциона есть ручной механизм докрутки колеса, однако его применяют в самых экстренных случаях. Это уже второй случай на аттракционе «Триколора», зимой было кратковременное отключение питания, однако через пять минут колесо вновь продолжило работу.
Помимо аттракциона без энергии остались гостиница «Тан», «Зорге-фитнес», рестораны «Щепка» и «У Остапа», госцирк, магазины «Сабантуй» и «Магнит», а также жилой комплекс, расположенный на этом участке.
Дмитрий КОЛПАКОВ.