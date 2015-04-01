Хозяева «чертова» колеса не будут предъявлять претензии строителям, перерубившим кабель

Как пояснил «МКС» директор компании «Триколор» Михаил Абрамов, в кабинках было тепло, посетители аттракциона восприняли произошедшее как досадную неприятность, но претензий не высказывали. Компания, владеющая чертовым колесом, в свою очередь не будет предъявлять претензий ремонтной бригаде «СУ-10», производившей несанкционированные земляные работы у строящегося дома 69/1. Экскаватор повредил кабельную линию электропередачи. Хотя, скорее всего, у строителей могут быть проблемы с местными жителями, у которых в момент аварии пострадали электроприборы.