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Posted 1 апреля 2015, 06:36

Published 1 апреля 2015, 06:36

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

Автоледи, двигаясь задним ходом, «выбила» ребенка из проезжавшей мимо коляски

1 апреля 2015, 06:36
В последний день марта трагическое происшествие случилось в одном из уфимских дворов рядом с перекрестком улиц Зенцова и Коммунистической около шести часов вечера. Здесь молодая мама с малышом в коляске стали жертвой водительницы, отъезжавшей от дома на автомобиле KIA Sportage. Автоледи начала движение задним ходом, не посмотрев в зеркало заднего вида, как раз тогда, когда мать поравнялась с отъезжающей машиной. Удар был настолько силен, что малыш выпал из коляски и сегодня госпитализирован вместе с мамой, также получившей травмы.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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