Автоледи, двигаясь задним ходом, «выбила» ребенка из проезжавшей мимо коляски
1 апреля 2015, 06:36
В последний день марта трагическое происшествие случилось в одном из уфимских дворов рядом с перекрестком улиц Зенцова и Коммунистической около шести часов вечера. Здесь молодая мама с малышом в коляске стали жертвой водительницы, отъезжавшей от дома на автомобиле KIA Sportage. Автоледи начала движение задним ходом, не посмотрев в зеркало заднего вида, как раз тогда, когда мать поравнялась с отъезжающей машиной. Удар был настолько силен, что малыш выпал из коляски и сегодня госпитализирован вместе с мамой, также получившей травмы.
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.