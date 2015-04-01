Автоледи, двигаясь задним ходом, «выбила» ребенка из проезжавшей мимо коляски

В последний день марта трагическое происшествие случилось в одном из уфимских дворов рядом с перекрестком улиц Зенцова и Коммунистической около шести часов вечера. Здесь молодая мама с малышом в коляске стали жертвой водительницы, отъезжавшей от дома на автомобиле KIA Sportage. Автоледи начала движение задним ходом, не посмотрев в зеркало заднего вида, как раз тогда, когда мать поравнялась с отъезжающей машиной. Удар был настолько силен, что малыш выпал из коляски и сегодня госпитализирован вместе с мамой, также получившей травмы.