Башкирские кукольники приглашают малышей на сказку Андерсена

Злая мачеха превратила принцев в диких лебедей. Но отважная Элиза должна сплести им рубашки из крапивы, и пока эта работа не будет окончена девушке нельзя произнести ни слова – иначе проклятие уже будет не снять! Это история о всепобеждающей, всепрощающей жертвенной любви. Не все в этой жизни можно измерить выгодой и деньгами. Любовь, вера в лучшее – вечные ценности, которые неподвластны времени.