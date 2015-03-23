Башкирские кукольники приглашают малышей на сказку Андерсена

Posted 23 марта 2015, 19:41
Published 23 марта 2015, 19:41
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
Злая мачеха превратила принцев в диких лебедей. Но отважная Элиза должна сплести им рубашки из крапивы, и пока эта работа не будет окончена девушке нельзя произнести ни слова – иначе проклятие уже будет не снять! Это история о всепобеждающей, всепрощающей жертвенной любви. Не все в этой жизни можно измерить выгодой и деньгами. Любовь, вера в лучшее – вечные ценности, которые неподвластны времени.
Режиссер театра Ольга Штырляева взяла за основу нового спектакля версию любимой сказки Андерсена в интерпретации знаменитых советско-российских писательниц Ирины Токмаковой и Софьи Прокофьевой. Вместе с художником Андреем Волковым режиссер придумывала кукол и декорации.
С начала января производственные цеха театра кукол работают в полную силу. К премьере уже готовы 26 оригинальных кукол, выстроены декорации в готическом стиле. Для создания сказочной атмосферы будут использованы различные световые приемы и лазерные проекции. Музыку для спектакля сочинил композитор Андрей Березовский.
Постановщики предлагают поговорить зрителям о вещах одновременно сложных и простых. Что такое любовь, семья, преданность, жертвенность. Получилась настоящая история света. Чистая душа и верное, доброе сердце способны преодолеть самые, казалось бы, невероятные трудности и победить самое коварное зло. Все эти простые истины открываются в старых добрых сказках классиков.
Начало спектаклей в 12 и 14 часов. Возрастная категория 0+