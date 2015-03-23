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Posted 23 марта 2015, 19:41

Published 23 марта 2015, 19:41

Modified 10 ноября 2022, 18:43

Updated 10 ноября 2022, 18:43

Башкирские кукольники приглашают малышей на сказку Андерсена

23 марта 2015, 19:41
28 и 29 марта в Башкирском государственном театре кукол премьера! Все желающие отправятся в удивительный мир – спектакль «Дикие лебеди», созданный по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Уфимские кукольники расскажут старинную легенду о доброй девушке Элизе, которая готова на все, чтобы спасти своих любимых братьев.

Злая мачеха превратила принцев в диких лебедей. Но отважная Элиза должна сплести им рубашки из крапивы, и пока эта работа не будет окончена девушке нельзя произнести ни слова – иначе проклятие уже будет не снять! Это история о всепобеждающей, всепрощающей жертвенной любви. Не все в этой жизни можно измерить выгодой и деньгами. Любовь, вера в лучшее – вечные ценности, которые неподвластны времени.

Режиссер театра Ольга Штырляева взяла за основу нового спектакля версию любимой сказки Андерсена в интерпретации знаменитых советско-российских писательниц Ирины Токмаковой и Софьи Прокофьевой. Вместе с художником Андреем Волковым режиссер придумывала кукол и декорации.

С начала января производственные цеха театра кукол работают в полную силу. К премьере уже готовы 26 оригинальных кукол, выстроены декорации в готическом стиле. Для создания сказочной атмосферы будут использованы различные световые приемы и лазерные проекции. Музыку для спектакля сочинил композитор Андрей Березовский.

Постановщики предлагают поговорить зрителям о вещах одновременно сложных и простых. Что такое любовь, семья, преданность, жертвенность. Получилась настоящая история света. Чистая душа и верное, доброе сердце способны преодолеть самые, казалось бы, невероятные трудности и победить самое коварное зло. Все эти простые истины открываются в старых добрых сказках классиков.

Начало спектаклей в 12 и 14 часов. Возрастная категория 0+

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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