Владелец имения, огородивший «свою» часть водохранилища, снесет незаконный забор

Posted 19 марта 2015, 19:15
Published 19 марта 2015, 19:15
Modified 10 ноября 2022, 18:44
Updated 10 ноября 2022, 18:44
По мнению районных прокуроров, собственник участка незаконно закрыл для других граждан береговую линию озера длиной около 100 метров. А законодательство страны оговаривает, что все жители имеют право пользоваться водоемами.
Так что владения бизнесмена на самом деле заканчивались у берега Павловского водохранилища, а на воду его собственность не распространялась.
Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием снести незаконный забор и районная Фемида удовлетворила иск ревизоров в погонах. Но хозяин имения обжаловал это решение в апелляционном порядке, хотя отмены так не добился. Теперь уже Верховный суд Башкортостана потребовал убрать заграждение с пути граждан к водохранилищу. Фактическое исполнение решения суда по сносу забора находится на контроле прокуратуры РБ.