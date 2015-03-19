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Posted 19 марта 2015, 19:15

Published 19 марта 2015, 19:15

Modified 10 ноября 2022, 18:44

Updated 10 ноября 2022, 18:44

Владелец имения, огородивший «свою» часть водохранилища, снесет незаконный забор

19 марта 2015, 19:15
Лишил жителей деревни Бердяш Караидельского района подступов к Павловскому водохранилицу уфимский бизнесмен, построивший на берегу искусственного водоема свои владения. Для того, чтобы чувствовать себя полновластным хозяином территории, владелец участка огородил 25-метровым сетчатым забором берег рукотворного озера, примыкавшего к его земле – рабицу на пять метров вбили в дно водохранилища.

По мнению районных прокуроров, собственник участка незаконно закрыл для других граждан береговую линию озера длиной около 100 метров. А законодательство страны оговаривает, что все жители имеют право пользоваться водоемами.

Так что владения бизнесмена на самом деле заканчивались у берега Павловского водохранилища, а на воду его собственность не распространялась.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием снести незаконный забор и районная Фемида удовлетворила иск ревизоров в погонах. Но хозяин имения обжаловал это решение в апелляционном порядке, хотя отмены так не добился. Теперь уже Верховный суд Башкортостана потребовал убрать заграждение с пути граждан к водохранилищу. Фактическое исполнение решения суда по сносу забора находится на контроле прокуратуры РБ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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