Владелец имения, огородивший «свою» часть водохранилища, снесет незаконный забор

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием снести незаконный забор и районная Фемида удовлетворила иск ревизоров в погонах. Но хозяин имения обжаловал это решение в апелляционном порядке, хотя отмены так не добился. Теперь уже Верховный суд Башкортостана потребовал убрать заграждение с пути граждан к водохранилищу. Фактическое исполнение решения суда по сносу забора находится на контроле прокуратуры РБ.