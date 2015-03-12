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Posted 12 марта 2015, 17:33

Published 12 марта 2015, 17:33

Modified 10 ноября 2022, 18:44

Updated 10 ноября 2022, 18:44

Летом из Уфы можно будет вылететь на самые популярные курорты мира

12 марта 2015, 17:33
В ближайшее время из Уфы можно будет с комфортом улететь практически по всем курортным направлениям – в Турцию, Египет, Тунис, Италию, Испанию, Кипр и Грецию.

– Расписание международных рейсов на это лето сформировано, исходя из объемов прошлого года, - рассказал заместитель генерального директора МАУ «Уфа» Олег Медников. – Очень многое зависит от финансовых возможностей жителей республики. Если у людей будет спрос на международные перелеты, авиакомпании будут выполнять рейсы. Пока спрос на международные авиаперевозки падает.

В то же время в этом году просматривается интерес туроператоров и пассажиров к внутренним курортам.

- Значительно увеличилось число рейсов в Сочи и Симферополь: в летний период самолеты туда будут летать практически ежедневно, - отмечает Олег Альбертович. - Причем на этом рынке появились новые авиакомпании.

Между тем в последнее время наблюдается отток международных перевозчиков. Так, закрылись регулярные рейсы в Чехию, сократилась полетные программы в Дубай.

- В то же время до шести рейсов в неделю увеличился объем перевозок в Турцию, - говорит г-н Медников. - Таким образом, у наших туристов появилась возможность летать в Европу через Стамбул.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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