Летом из Уфы можно будет вылететь на самые популярные курорты мира

Posted 12 марта 2015, 17:33
Published 12 марта 2015, 17:33
Modified 10 ноября 2022, 18:44
Updated 10 ноября 2022, 18:44
– Расписание международных рейсов на это лето сформировано, исходя из объемов прошлого года, - рассказал заместитель генерального директора МАУ «Уфа» Олег Медников. – Очень многое зависит от финансовых возможностей жителей республики. Если у людей будет спрос на международные перелеты, авиакомпании будут выполнять рейсы. Пока спрос на международные авиаперевозки падает.
В то же время в этом году просматривается интерес туроператоров и пассажиров к внутренним курортам.
- Значительно увеличилось число рейсов в Сочи и Симферополь: в летний период самолеты туда будут летать практически ежедневно, - отмечает Олег Альбертович. - Причем на этом рынке появились новые авиакомпании.
Между тем в последнее время наблюдается отток международных перевозчиков. Так, закрылись регулярные рейсы в Чехию, сократилась полетные программы в Дубай.
- В то же время до шести рейсов в неделю увеличился объем перевозок в Турцию, - говорит г-н Медников. - Таким образом, у наших туристов появилась возможность летать в Европу через Стамбул.