Летом из Уфы можно будет вылететь на самые популярные курорты мира

В ближайшее время из Уфы можно будет с комфортом улететь практически по всем курортным направлениям – в Турцию, Египет, Тунис, Италию, Испанию, Кипр и Грецию.

– Расписание международных рейсов на это лето сформировано, исходя из объемов прошлого года, - рассказал заместитель генерального директора МАУ «Уфа» Олег Медников. – Очень многое зависит от финансовых возможностей жителей республики. Если у людей будет спрос на международные перелеты, авиакомпании будут выполнять рейсы. Пока спрос на международные авиаперевозки падает. В то же время в этом году просматривается интерес туроператоров и пассажиров к внутренним курортам. - Значительно увеличилось число рейсов в Сочи и Симферополь: в летний период самолеты туда будут летать практически ежедневно, - отмечает Олег Альбертович. - Причем на этом рынке появились новые авиакомпании. Между тем в последнее время наблюдается отток международных перевозчиков. Так, закрылись регулярные рейсы в Чехию, сократилась полетные программы в Дубай. - В то же время до шести рейсов в неделю увеличился объем перевозок в Турцию, - говорит г-н Медников. - Таким образом, у наших туристов появилась возможность летать в Европу через Стамбул.