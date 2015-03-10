Боль и жесть. «Агидель» разгромлена в Уфе командой СКИФ

Женщины тоже играют в хоккей. Смотрится все это иногда забавно, иногда мило, иногда красиво, но бывает и жестоко. Силовые приемы запрещены, но, конечно же, применяются. Страсти кипят такие, что мексиканские сериалы девушкам не интересны. Шекспир бы написал про женский трагедию, не иначе. Сейчас, на финише сезона, уфимская «Агидель» принимает дома принципиального соперника, СКИФ из Нижнего Новгорода. Матчи этих клубов частенько перегреваются, так что был соблазн их осветить. И я ему поддался.

«Агиделька» наша – вечный бронзовый призер. Как прилипли к этой награде. Вот и в этом сезоне девочки из уфимской команды заранее обеспечили себе бронзу, а во время последней выездной пары матчей лишились шансов на серебро, дважды уступив питерскому «Динамо». Теперь бронз четыре. Битвы в Уфе были перенесены с конца февраля на март. Они должны были что-то решать, но вышло так, что на турнирный расклад никак уже не влияют. СКИФ тоже застрял на своей позиции. Это команде гарантировано серебро. До золота, которое завоевано «Торнадо» из подмосковного Дмитрова, уже не дотянуться. Где искать вдохновение, когда сезон почти завершен и в нем все ясно? В любви к хоккею. В женском чемпионате России всего девять команд и они играют всего 32 игры в двухкруговом турнире. Так что каждый официальный матч – праздник. Еще больше вдохновения – в ненависти. Вроде бы девочки друг друга знают хорошо, тусовка небольшая. Но на льду могут такие ситуации возникнуть, что челюсть повиснет. Одно за другое цепляется – и вот уже одна леди красиво едет на скамейку, а другая корчится от боли на льду несколько минут. СКИФ сильнее «Агидели». В этом сезоне нижегородки выиграли Кубок европейских чемпионов. В составе этой команды есть несколько финских мастериц. Главная сила, на мой взгляд – вратарь Мери Ряйсянен. У «Агидели» тоже есть иностранцы. Но заковырка в том, что свой лимит уже отыграла вратарь-легионер Янка Будаева. По регламенту иностранный голкипер может провести только 50 процентов игр. Потом его даже на скамейку вторым номером не посадишь. Место в воротах «Агдиели» занимает новенькая – Ксения Ильина. Она пропускает на первых же секундах. Классный гол в одно касание с неудобной руки с пятака забрасывает Елена Силина, 0:1 Начало яркое, но потом – заморозки. Очень долго нет заброшенных шайб. Тащит раз за разом Ильина. Уверенно ловит и отбивает Ряйсянен. На матче появляются фанаты «Салавата Юлаева». Они отошли от вылета главной команды и прибыли поддержать девчонок. К «агиделькам» в Уфе относятся как к младшим сестренкам. Болельщики постоянно выдают девчатам милые призы за хет-трики, покеры и пента-трики, отмечают вратарей за сухари. В этот раз, на следующий день после женского праздника тоже и призы раздали, и поздравили, и фанатские заряды выдали что надо. Поддержка хозяюшкам не помогла. Они старались, но класс «кочевниц» выше. Да и вратарь этот финский – настоящая хладнокровная стерва. Пойди ее пробей. В середине второго периода счет становится 0:2. Ольга Сосина с разворота бросает блестяще. Тут же большинство – и 0:3. Защитница Мария Печникова подключается к атаке, получает передачу на пустой угол и не промахивается. Провальный отрезок завершает шайба Анны Тимофеевой. СКИФянка делает неудачную передачу в зоне «Агидели», но шайба отлетает к ней. Она бросает, попытка заблокирована, но шайба остается рядом. Ольга еще раз бросает – и гол, 0:4. Ксению Ильину меняют на Камилу Рахманкулову. «Агидель» отыгрывает одну шайбу. Элина Митрофанова на скорости обходит защитницу из Нижнего Новгорода, выходит один в ноль и бросает. Шайба попадает во вратаря и, перелетев финку по дуге, ударяется в штангу. В пустые ворота добивает форвард Татьяна Шибанова. В третьем периоде у «Агидели» мало что получается. Девушки нервничают, играют грубо, сидят на скамейке для оштрафованных аж по трое. А соперницы из СКИФа лежат на льду, заступаются за павших и забрасывает три шайбы – отличились Мария Печникова, Мира Ялосуо и Каролина Рантамяки. 1:7. Чего-чего, а стычек зрители насмотрелись. На следующий день эти же команды встретятся - и снова будет горячо. Олег ЧЕРНОВ. Фото с сайта hcsalavat.ru