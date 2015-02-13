«НефАЗ» продал первую сотню газовых автобусов по программе субсидирования

Posted 13 февраля 2015, 19:39
Published 13 февраля 2015, 19:39
Modified 10 ноября 2022, 18:44
Updated 10 ноября 2022, 18:44
Как сообщает компания «КамАЗ», дочерним подразделением которой является башкирский автобусный завод, 30 пассажирских машин получил муниципальный оператор «Тулгорэлектротранс». Еще 60 автобусов приобрел махачкалинский городской перевозчик, а 14 машин заказало управление транспорта мэрии Воронежа для «замены значительной части микроавтобусов на автобусы большого класса».
Как заявляют в «КамАЗе», все машины, проданные по госпрограмме, оборудованы газовыми двигателями Mercedes-Benz, гидромеханической коробкой передач VOITH, тормозной системой Knorr-Bremse.
- Модель имеет надежный каркасный, цельнометаллический, несущий кузов вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, - сказано в релизе.
Напомним, власти страны намерены до 2020 года довести объем газомоторной техники в пассажирском транспорте и автопарках ЖКХ-служб в городах-миллионниках до 50 процентов, в городах более 300 тысяч жителей – до 30 процентов, в населенных пунктах более 100 тысяч человек – до 10 процентов от состоящей на службе автотехники. По расчетам правительства, к этому времени будет закуплено 19,5 тысяч газовых автобусов, произведенных в странах Таможенного союза.
Дмитрий КОЛПАКОВ.