mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2015, 19:39

Published 13 февраля 2015, 19:39

Modified 10 ноября 2022, 18:44

Updated 10 ноября 2022, 18:44

«НефАЗ» продал первую сотню газовых автобусов по программе субсидирования

13 февраля 2015, 19:39
За время действия госпрограммы по субсидированию покупки автобусов и ЖКХ-техники на газомоторном топливе, башкирский завод «НефАЗ» успел поставить российским транспортникам 104 автобуса. Новые газовые НефАЗы отправились в Дагестан, Тульскую и Воронежскую области.

Как сообщает компания «КамАЗ», дочерним подразделением которой является башкирский автобусный завод, 30 пассажирских машин получил муниципальный оператор «Тулгорэлектротранс». Еще 60 автобусов приобрел махачкалинский городской перевозчик, а 14 машин заказало управление транспорта мэрии Воронежа для «замены значительной части микроавтобусов на автобусы большого класса».

Как заявляют в «КамАЗе», все машины, проданные по госпрограмме, оборудованы газовыми двигателями Mercedes-Benz, гидромеханической коробкой передач VOITH, тормозной системой Knorr-Bremse.

- Модель имеет надежный каркасный, цельнометаллический, несущий кузов вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, - сказано в релизе.

Напомним, власти страны намерены до 2020 года довести объем газомоторной техники в пассажирском транспорте и автопарках ЖКХ-служб в городах-миллионниках до 50 процентов, в городах более 300 тысяч жителей – до 30 процентов, в населенных пунктах более 100 тысяч человек – до 10 процентов от состоящей на службе автотехники. По расчетам правительства, к этому времени будет закуплено 19,5 тысяч газовых автобусов, произведенных в странах Таможенного союза.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика