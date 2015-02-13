«НефАЗ» продал первую сотню газовых автобусов по программе субсидирования

Напомним, власти страны намерены до 2020 года довести объем газомоторной техники в пассажирском транспорте и автопарках ЖКХ-служб в городах-миллионниках до 50 процентов, в городах более 300 тысяч жителей – до 30 процентов, в населенных пунктах более 100 тысяч человек – до 10 процентов от состоящей на службе автотехники. По расчетам правительства, к этому времени будет закуплено 19,5 тысяч газовых автобусов, произведенных в странах Таможенного союза.