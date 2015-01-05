К врачам-специалистам теперь нельзя будет записать напрямую

Дело в том, что с этого года система здравоохранения Уфы перешла из муниципального в республиканское ведение, и телефонный контакт-центр минздрава Башкирии для записи на прием теперь распространяется и на уфимцев. Пока не сообщается, что будет с прежним телефоном 276-13-03 и сайтом doctor.ufacity.info. Одновременно для уфимцев работает республиканский сервис rb.k-vrachu.ru и новый городской телефон Единой регистратуры - 246-93-83.