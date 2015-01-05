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К врачам-специалистам теперь нельзя будет записать напрямую

5 января 2015, 19:55
С 12 января в Уфе появился дополнительный телефон Единой регистратуры Уфы. Теперь записаться на прием к врачу можно с бесплатного мобильного номера 09383, после чего нужно набрать дополнительный трехзначный номер, в зависимости от того к какой поликлинике или больнице приписан горожанин.

Дело в том, что с этого года система здравоохранения Уфы перешла из муниципального в республиканское ведение, и телефонный контакт-центр минздрава Башкирии для записи на прием теперь распространяется и на уфимцев. Пока не сообщается, что будет с прежним телефоном 276-13-03 и сайтом doctor.ufacity.info. Одновременно для уфимцев работает республиканский сервис rb.k-vrachu.ru и новый городской телефон Единой регистратуры - 246-93-83.

В заявлении минздрава РБ сказано, что с января меняется механизм записи к узким специалистам. Теперь к врачам нельзя записаться напрямую, направление выдаст терапевт или педиатр на первичном приеме. Так, по мнению ведомства, граждане будут меньше заниматься самодиагностикой, и, как результат, разгрузятся узкопрофильные специалисты.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Список кодов лечебно-профилактических учреждений города Уфы:

Поликлиника № 1 - 101

Поликлиника № 2 - 102

Поликлиника № 32 - 132

Поликлиника № 33 - 133

Поликлиника № 38 - 138

Поликлиника № 40 - 140

Поликлиника № 43 - 143

Поликлиника № 44 - 144

Поликлиника № 46 - 146

Поликлиника № 47 - 147

Поликлиника № 48 - 148

Поликлиника № 49 - 149

Поликлиника № 50 - 150

Поликлиника № 51 - 151

Поликлиника № 52 - 152

Детская поликлиника № 2 - 162

Детская поликлиника № 3 - 163

Детская поликлиника № 4 - 164

Детская поликлиника № 5 - 165

Детская поликлиника № 6 - 166

Детская поликлиника № 8 - 168

Городская клиническая больница № 5 - 105

Городская клиническая больница № 8 - 108

Городская больница № 9 - 109

Городская клиническая больница №10 - 110

Городская больница № 12 - 112

Городская клиническая больница № 13 - 113

Городская клиническая больница № 18 - 118

Родильный дом № 3 - 103

Клинический родильный дом № 4 - 104

Городская клиническая больница №21 - 121

Стоматологическая поликлиника № 1 - 171

Стоматологическая поликлиника № 2 - 172

Стоматологическая поликлиника № 4 - 174

Стоматологическая поликлиника № 5 - 175

Стоматологическая поликлиника № 6 - 176

Стоматологическая поликлиника № 8 - 178

Стоматологическая поликлиника № 9 - 179

Детская стоматологическая поликлиника № 3 - 173

Детская стоматологическая поликлиника № 7 – 177

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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