К врачам-специалистам теперь нельзя будет записать напрямую

Дело в том, что с этого года система здравоохранения Уфы перешла из муниципального в республиканское ведение, и телефонный контакт-центр минздрава Башкирии для записи на прием теперь распространяется и на уфимцев. Пока не сообщается, что будет с прежним телефоном 276-13-03 и сайтом doctor.ufacity.info. Одновременно для уфимцев работает республиканский сервис rb.k-vrachu.ru и новый городской телефон Единой регистратуры - 246-93-83.
В заявлении минздрава РБ сказано, что с января меняется механизм записи к узким специалистам. Теперь к врачам нельзя записаться напрямую, направление выдаст терапевт или педиатр на первичном приеме. Так, по мнению ведомства, граждане будут меньше заниматься самодиагностикой, и, как результат, разгрузятся узкопрофильные специалисты.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Поликлиника № 1 - 101
Поликлиника № 2 - 102
Поликлиника № 32 - 132
Поликлиника № 33 - 133
Поликлиника № 38 - 138
Поликлиника № 40 - 140
Поликлиника № 43 - 143
Поликлиника № 44 - 144
Поликлиника № 46 - 146
Поликлиника № 47 - 147
Поликлиника № 48 - 148
Поликлиника № 49 - 149
Поликлиника № 50 - 150
Поликлиника № 51 - 151
Поликлиника № 52 - 152
Детская поликлиника № 2 - 162
Детская поликлиника № 3 - 163
Детская поликлиника № 4 - 164
Детская поликлиника № 5 - 165
Детская поликлиника № 6 - 166
Детская поликлиника № 8 - 168
Городская клиническая больница № 5 - 105
Городская клиническая больница № 8 - 108
Городская больница № 9 - 109
Городская клиническая больница №10 - 110
Городская больница № 12 - 112
Городская клиническая больница № 13 - 113
Городская клиническая больница № 18 - 118
Родильный дом № 3 - 103
Клинический родильный дом № 4 - 104
Городская клиническая больница №21 - 121
Стоматологическая поликлиника № 1 - 171
Стоматологическая поликлиника № 2 - 172
Стоматологическая поликлиника № 4 - 174
Стоматологическая поликлиника № 5 - 175
Стоматологическая поликлиника № 6 - 176
Стоматологическая поликлиника № 8 - 178
Стоматологическая поликлиника № 9 - 179
Детская стоматологическая поликлиника № 3 - 173
Детская стоматологическая поликлиника № 7 – 177