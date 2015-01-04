Звезда 60-х Мулерман: «К моей травле Кобзон подключил и Пугачиху»

– Это не я потерял, потеряли меня. Дело в том, что председатель госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин был ярый антисемит. Тогда он уволил 400 человек, только потому, что они были похожи на евреев. А я осмеливался петь еврейские песни. И Лапин стал вырезать меня из всех телевизионных передач. Я позвонил его секретарю, чтобы выяснить причину. Трубку взял сам Лапин. Если честно, я был не готов к разговору, но все-таки задал свой вопрос. Он сказал: «Вы можете петь еврейские песни в Израиле». При чем тут Израиль? Я гражданин России! Еще он поинтересовался, от кого я узнал о запрете на свои песни. Я ответил: «Если я скажу, вы его завтра уволите». А он: «Раз вы не называется имя, это шантаж. Я с шантажистом разговаривать не хочу». Я ответил: «А я не хочу разговаривать с фашистом!». Это была моя последняя фраза.