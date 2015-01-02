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Международный аэропорт «Уфа» открывает новое авиасообщение с городами Сибири

2 января 2015, 18:45
Аэропорт «Уфа» вводит новое авиасообщение из столицы Башкортостана в города Сибири. С 5 января 2015 года прямые еженедельные рейсы в Новосибирск и Иркутск начнет осуществлять авиакомпания «Ангара». Полеты будут проходить на воздушном судне Ан-148.

В дальнейшем уфимский аэропорт планирует проводить активную работу по развитию маршрутной сети внутри России, а также расширять географию полетов в восточном направлении. Сотрудничество с авиакомпанией «Ангара» позволит сделать сибирские регионы более доступными для жителей Башкортостана и Приволжского Федерального округа.

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов, первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов (внутреннего и международного) с общей пропускной способностью 800 пассажиров в час.

Дмитрий ИВАНОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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