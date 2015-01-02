Международный аэропорт «Уфа» открывает новое авиасообщение с городами Сибири

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов, первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов (внутреннего и международного) с общей пропускной способностью 800 пассажиров в час.