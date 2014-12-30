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В Уфе символы 2015-го – козы и овцы – борются за сферы влияния

30 декабря 2014, 13:41
Согласно восточному гороскопу следующий год будет годом деревянной Козы. Одни из первых одомашненных животных, козы много веков живут бок о бок с человеком. Об их упрямстве, дерзком характере и смекалке сложено немало сказок, пословиц и песен. Однако найти живой символ Нового года в современном мегаполисе не так-то просто. Чтобы узнать побольше об их повадках, а также о том, как угодить капризным животным накануне Нового года, мы отправились в уфимский контактный зоопарк «Лесное посольство». Здесь проживает аж три парнокопытных символа – овечка Долли, козы Зина и Коля.

Козлята в зоопарке появились чуть меньше года назад. Брат и сестра Коля и Зина зааненской породы родились на старый Новый год в питомнике, а месяц спустя переехали в Уфу. Белоснежные малыши быстро освоились на новом месте. Комолые, то есть безрогие, непоседы оказались на редкость дружелюбны и общительны. Пройти мимо их загончика и не остановиться просто невозможно. Быстро смекнув, откуда берется еда, хитрые животины научись вставать на заборчик передними ножками и трогательно клянчить у гостей гостинцы. Причем лучшие кусочки обычно достаются Зине - именно она здесь лидер. И если бородатый Коля еще пытается выяснять, кто в доме хозяин, то третья обитательница вольера – черная овечка Долли - слишком пуглива, чтобы сражаться с соседями за корм, которого и так в достатке.

– Наши козы постоянно общаются с людьми, поэтому намного сообразительней, чем большинство их сородичей, – рассказала сотрудница зоопарка Евгения Чугунова. – Несмотря на всеобщее предубеждение, козы очень чистоплотны. Они сообразительнее, чем овцы, поэтому в деревнях часто этих животных отправляют на выпас вместе. Козы запоминают дорогу домой, а овцы следуют за ними.

Есть в контактном зоопарке еще один житель, который уверен, что имеет к символам будущего года самое прямое отношение. Китайский шелковый петух Петя в один прекрасный день покинул своих собратьев и переселился в загон с козлятами. Как уверяют сотрудники, Петя считает себя полноценным парнокопытным. Козы приняли «китайца» как родного.

Накануне праздников безрогие символы Нового года превратились в настоящих звезд. Фотографии Коли, Зины и Долли украсили обложки журналов, животных не раз посетили журналисты, а кое-кто из коллег даже попытался взять у коз интервью. В ответ копытные выдали коронное «ме-е-е», предоставив акулам пера толковать это, как тем вздумается. Навестили домашних питомцев и соседи по помещению – ребята из театральной студии Константина Хабенского. Они принесли новогодний гостинец. Увитый красной ленточкой вилок капусты шустрые козочки уничтожили в считанные минуты. Если б не сотрудники зоопарка, сжевали б и ленточку. Ненасытные Зина и Коля тянут в рот все, что видят, могут и шарфик у юного посетителя зажевать, и оборку на платьице.

Заглянули в зоопарк и истинные знатоки восточных гороскопов - китайские студенты, которые учатся в уфимских вузах. Они рассказали о некоторых национальных традициях. Оказывается, в Поднебесной считают, что люди, рожденные в год Козы весной или летом, будут богаты и счастливы. В то же время не рекомендуется рожать детей зимой или осенью этого года, ибо жизнь их будет непростой и, возможно, не особо денежной.

– В гороскоп верю, – говорит Евгения Чугунова. – И если другим знакам 2015 год принесет постоянство, спокойствие и стабильность, то для самих коз по гороскопу он станет годом перемен. Что касается наших питомцев, то срок жизни животного в контактном зоопарке гораздо дольше, чем в природе. Здесь их каждое утро осматривает ветеринар, мы следим, чтоб питание было сбалансированное. Поэтому у Зины и Коли есть все шансы дожить до глубокой старости и, возможно, уже в следующем году стать родителями.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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