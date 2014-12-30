В Уфе символы 2015-го – козы и овцы – борются за сферы влияния

Козлята в зоопарке появились чуть меньше года назад. Брат и сестра Коля и Зина зааненской породы родились на старый Новый год в питомнике, а месяц спустя переехали в Уфу. Белоснежные малыши быстро освоились на новом месте. Комолые, то есть безрогие, непоседы оказались на редкость дружелюбны и общительны. Пройти мимо их загончика и не остановиться просто невозможно. Быстро смекнув, откуда берется еда, хитрые животины научись вставать на заборчик передними ножками и трогательно клянчить у гостей гостинцы. Причем лучшие кусочки обычно достаются Зине - именно она здесь лидер. И если бородатый Коля еще пытается выяснять, кто в доме хозяин, то третья обитательница вольера – черная овечка Долли - слишком пуглива, чтобы сражаться с соседями за корм, которого и так в достатке.