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Государство продаст производителя электронных табло

26 декабря 2014, 06:53
Минземимущество РБ 20 февраля попытается продать «Инновационный научно-технологический центр «Искра»». Торговаться начнут с 62,5 млн рублей. В собственности компании 1,3 тысячи квадратных метров в здании на улице Пушкина, 81, на территории УГАТУ.

В компании работает 30 человек. Как сообщается на сайте предприятия, фирма с 2006 года производит светодиодные электронные табло, светодиодные рекламные бегущие строки, широкоформатные табло, крышные установки, светодиодные часы, термометры, спортивные табло, графические и видеоэкраны, светодиодные маршрутные указатели для пассажирского транспорта, ценовые табло для АЗС.

Один из последних заказов – маршрутоуказатели для польских трамваев «Pesa», закупленных для Москвы.

По данным «Коммерсанта», выручка центра в этом году составила 11,5 млн рублей, чистая прибыль - 19 тысяч рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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