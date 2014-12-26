Государство продаст производителя электронных табло

В компании работает 30 человек. Как сообщается на сайте предприятия, фирма с 2006 года производит светодиодные электронные табло, светодиодные рекламные бегущие строки, широкоформатные табло, крышные установки, светодиодные часы, термометры, спортивные табло, графические и видеоэкраны, светодиодные маршрутные указатели для пассажирского транспорта, ценовые табло для АЗС.