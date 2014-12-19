В Уфе на ярмарках торгуют фальшивым сливочным маслом

- На ярмарки приходят в основном пенсионеры, и если вначале дня цены высокие, то к обеду и к концу дня они резко падают. Можно взять дешевле, чем на рынках и в сетях, - говорит мэр столицы Башкирии.
Градоначальник попросил службы города бороться с контрафактными товарами, появившимися на волне ценовых спекуляций.
- Мы не должны допустить, чтобы ярмарочные площадки стали местом продажи некачественных продуктов, - сказал г-н Ялалов. - Давайте обратим внимание на растительные и животные масла – определенные сомнения возникли, в первую очередь из-за цены. Если отпускная цена производителя выше, чем цена на ярмарке, то надо подумать что это за масло. Прошу глав районов обратить внимание на этот парадокс и понять что происходит.
Сити-менеджер Уфы предупредил своих подчиненных, что явно заниженные цены «не повод радоваться и в ладоши хлопать», а повод проверить качество этой продукции.
Между тем, Дюртюлинский комбинат молочных продуктов сообщил, что участились случаи подделки фасованного и весового сливочного масла.
- В связи с низким качеством подделываемой продукции цена в оптовых и розничных точках продаж устанавливается ниже отпускных, - говорится в сообщении комбината.
Дмитрий КОЛПАКОВ.