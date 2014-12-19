В Уфе на ярмарках торгуют фальшивым сливочным маслом

Фермеров, приезжающих в Уфу, призывают отказаться от торговли с машин. Уфимский мэр Ирек Ялалов призвал провести разъяснительную работу с сельчанами и убедить их изменить подходы к продаже товаров. По его мнению, «нужно прививать культуру торговли в городе, тем более, что есть и специально закупленные прилавки и столы».По данным администрации столицы Башкирии, за последние выходные на ярмарках продано 137 тонн мяса, 10 тонн птицы, и 3,6 тонн меда.