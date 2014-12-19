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В Уфе на ярмарках торгуют фальшивым сливочным маслом

20 декабря 2014, 00:28
Фермеров, приезжающих в Уфу, призывают отказаться от торговли с машин. Уфимский мэр Ирек Ялалов призвал провести разъяснительную работу с сельчанами и убедить их изменить подходы к продаже товаров. По его мнению, «нужно прививать культуру торговли в городе, тем более, что есть и специально закупленные прилавки и столы».По данным администрации столицы Башкирии, за последние выходные на ярмарках продано 137 тонн мяса, 10 тонн птицы, и 3,6 тонн меда.

- На ярмарки приходят в основном пенсионеры, и если вначале дня цены высокие, то к обеду и к концу дня они резко падают. Можно взять дешевле, чем на рынках и в сетях, - говорит мэр столицы Башкирии.

Градоначальник попросил службы города бороться с контрафактными товарами, появившимися на волне ценовых спекуляций.

- Мы не должны допустить, чтобы ярмарочные площадки стали местом продажи некачественных продуктов, - сказал г-н Ялалов. - Давайте обратим внимание на растительные и животные масла – определенные сомнения возникли, в первую очередь из-за цены. Если отпускная цена производителя выше, чем цена на ярмарке, то надо подумать что это за масло. Прошу глав районов обратить внимание на этот парадокс и понять что происходит.

Сити-менеджер Уфы предупредил своих подчиненных, что явно заниженные цены «не повод радоваться и в ладоши хлопать», а повод проверить качество этой продукции.

Между тем, Дюртюлинский комбинат молочных продуктов сообщил, что участились случаи подделки фасованного и весового сливочного масла.

- В связи с низким качеством подделываемой продукции цена в оптовых и розничных точках продаж устанавливается ниже отпускных, - говорится в сообщении комбината.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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