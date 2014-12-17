На Кремлевскую елку отправятся 115 школьников из Башкирии

- Проведена встреча с родителями детей, выезжающими на Кремлевскую елку, выданы памятки, проведен инструктаж, - рассказала глава управления образования Уфы Елена Хаффазова.
22 декабря в государственном концертном зале «Башкортостан» 125 уфимских детей примут участие в республиканской Президентской елке. 23 декабря там же состоится столичная елка для 1700 детей - 850 одаренных мальчиков и девочек, и детей работников бюджетной сферы, а также 850 сирот.
По данным управления, новогодние утренники и концерты увидят 85 тысяч школьников Уфы, и 47 тысяч детей в детских садах.
Впрочем, в новогодние каникулы школы не будут простаивать без дела. Для образовательной сети запланированы санитарные уборки «в целях снижения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями».
- Предусмотрен комплекс мер – генеральная влажная уборка учебных кабинетов, мест проведения новогодних представлений, соблюдение режима проветривания помещений, устранение предписаний Роспотребнадзора, - говорит г-жа Хаффазова.
Также перед уходом на каникулы, школьников проинструктируют под роспись о необходимости носить на верхней одежде световозвращающие элементы в темное время суток. Норма, ужесточающая ответственность за нарушения пешеходов вступила недавно в ПДД.
Дмитрий КОЛПАКОВ.