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На Кремлевскую елку отправятся 115 школьников из Башкирии

18 декабря 2014, 00:31
26 декабря в Москве состоится общероссийская новогодняя елка для шести тысяч детей. Торжество посетят 115 школьников из республики. Уфу представят 11 лучших учеников 5-9 классов. По одному учащемуся от городских школ, лицеев и гимназий № 4, 7, 9, 60, 78, 85, 93,103, 105, 129, 155.

- Проведена встреча с родителями детей, выезжающими на Кремлевскую елку, выданы памятки, проведен инструктаж, - рассказала глава управления образования Уфы Елена Хаффазова.

22 декабря в государственном концертном зале «Башкортостан» 125 уфимских детей примут участие в республиканской Президентской елке. 23 декабря там же состоится столичная елка для 1700 детей - 850 одаренных мальчиков и девочек, и детей работников бюджетной сферы, а также 850 сирот.

По данным управления, новогодние утренники и концерты увидят 85 тысяч школьников Уфы, и 47 тысяч детей в детских садах.

Впрочем, в новогодние каникулы школы не будут простаивать без дела. Для образовательной сети запланированы санитарные уборки «в целях снижения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями».

- Предусмотрен комплекс мер – генеральная влажная уборка учебных кабинетов, мест проведения новогодних представлений, соблюдение режима проветривания помещений, устранение предписаний Роспотребнадзора, - говорит г-жа Хаффазова.

Также перед уходом на каникулы, школьников проинструктируют под роспись о необходимости носить на верхней одежде световозвращающие элементы в темное время суток. Норма, ужесточающая ответственность за нарушения пешеходов вступила недавно в ПДД.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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