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Башкирская опера откроется после реконструкции гала-концертом

16 декабря 2014, 15:03
29 декабря Башкирский театр оперы и балета приглашает уфимцев на гала-концерт, посвященный торжественному открытию большого зала. Это грандиозное событие, ведь теперь он отвечает самым последним техническим требованиям и наверняка станет одной из лучших театральных площадок города.

После длительной реконструкции парадный вход, фойе и все помещения зрительной части предстанут во всём своём блеске и великолепии. У посетителей отреставрированного здания есть уникальная возможность первыми увидеть всю красоту обновлённых интерьеров. Большой зал театра, один из лучших академических залов Уфы и республики, стал ещё уютнее и современнее.

К торжественному открытию зала театр готовит специальную праздничную программу, в которой примут участие все творческие коллективы. Прозвучат фрагменты из любимых произведений мировой классики. Начало гала-концерта в 19 часов. Билеты уже можно приобрести в кассе театра.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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