Башкирская опера откроется после реконструкции гала-концертом

После длительной реконструкции парадный вход, фойе и все помещения зрительной части предстанут во всём своём блеске и великолепии. У посетителей отреставрированного здания есть уникальная возможность первыми увидеть всю красоту обновлённых интерьеров. Большой зал театра, один из лучших академических залов Уфы и республики, стал ещё уютнее и современнее.