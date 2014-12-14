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В Кугарчинском районе Башкирии восстановят заброшенную деревню

14 декабря 2014, 21:55
Члены профильного комитета Госсобрания РБ предварительно одобрили проект документа о восстановлении в Кугарчинском районе деревни Сыгарыш. Ранее на этом месте был хутор Шигрыш, ликвидированный в 1986 году. Поселок находится в заповеднике вдоль левого берега реки Малый Ик, что в 20 километрах от Мраково.

По словам председателя районного совета Рината Янбетова, после переселения жителей здесь обосновалась опытная станция пчеловодов, при ней построили два дома. В 2007 году станцию закрыли, а постройки продали бывшему работнику.

- Сейчас в деревне живут 10 человек - самоселы, они занимаются пчеловодством, коневодством, огородничеством. Пока они приписаны к деревне Бикбулатово, расположенной в 12 километрах. Но нужно оформлять правоустанавливающие документы, бывшие жители тоже желают вернуться, - рассказал «МКС» г-н Янбетов. – Нужен юридический статус.

Прежнее название Шигрыш решили изменить на Сыгарыш. Когда-то жители деревни Бикбулатово проводили здесь летний перегон скота к урочищу Улак через крутые горы, и слово с башкирского переводится как «Помоги перейти».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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