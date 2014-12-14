В Кугарчинском районе Башкирии восстановят заброшенную деревню

Члены профильного комитета Госсобрания РБ предварительно одобрили проект документа о восстановлении в Кугарчинском районе деревни Сыгарыш. Ранее на этом месте был хутор Шигрыш, ликвидированный в 1986 году. Поселок находится в заповеднике вдоль левого берега реки Малый Ик, что в 20 километрах от Мраково.