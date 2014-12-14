В Кугарчинском районе Башкирии восстановят заброшенную деревню

По словам председателя районного совета Рината Янбетова, после переселения жителей здесь обосновалась опытная станция пчеловодов, при ней построили два дома. В 2007 году станцию закрыли, а постройки продали бывшему работнику.
- Сейчас в деревне живут 10 человек - самоселы, они занимаются пчеловодством, коневодством, огородничеством. Пока они приписаны к деревне Бикбулатово, расположенной в 12 километрах. Но нужно оформлять правоустанавливающие документы, бывшие жители тоже желают вернуться, - рассказал «МКС» г-н Янбетов. – Нужен юридический статус.
Прежнее название Шигрыш решили изменить на Сыгарыш. Когда-то жители деревни Бикбулатово проводили здесь летний перегон скота к урочищу Улак через крутые горы, и слово с башкирского переводится как «Помоги перейти».
Дмитрий КОЛПАКОВ.