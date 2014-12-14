Реконструкция уфимского парка имени Гастелло не затронет искусственного пруда

Напомним, в начале лета общественники обратили внимание на заброшенный парк вокруг стадиона машиностроителей с зарастающим ряской искусственным прудом. Сити-менеджер Ирек Ялалов попросил главу Калининского района Григория Букреева и начальника УКХиБ Владимира Чернова рассмотреть варианты восстановления водоема.
- Я его хорошо знаю, сам в этом парке в 70-е годы занимался спортом, - сказал тогда градоначальник. - Там был замечательный пруд, он превратился в болото. Было несколько вариантов реконструкции, в том числе и просто засыпать искусственное озеро.
Григорий Букреев, объяснил что место отдыха стало опасным для детей и часть наклонившихся металлических конструкций вокруг пруда пришлось демонтировать, чтобы они не рухнули на прохожих. Он сообщил, что пруд превратился в болото еще 15 лет назад, а круговой периметр, возведенный из бревен более 50 лет назад сгнил, также как и водопровод, питавший сам фонтан.
Сегодня Григорий Букреев полагает, что пруд можно было бы и не восстанавливать, а его земляное ложе приспособить под другие цели.
- Надо вещи называть своими именами – это искусственное сооружение, фонтан, а вода в него закачивается по трубопроводу, а объемы воды там очень приличные, - сказал «МКС» глава района. – Когда парк создавался, этот пруд строился моторостроителями методом народной стройки, а его периметр был выложен бревнами. Сейчас там все сгнило. В моем понимании, на этом месте проще возвести спортивный центр, велодром или просто спортивную площадку.
По словам главы Калининского района Уфы, здесь провели социологический опрос, чтобы узнать каких изменений в парке ждут калининцы.
- По электронной почте и по телефону поступило почти полсотни обращений, - рассказал он. - Большая часть респондентов проголосовали за размещение на территории парка спортивных объектов - многофункциональной площадки для игровых видов спорта и велодорожек.
Местные жители уверяют, что еще прошлым летом к пруду прилетали утки и в водоеме обитали ондатры, а значит он вполне жизнеспособен. А некоторые подозрительные граждане всерьез полагают, что, возможно, на месте заасфальтированного пруда откроют кафе и увеселительные заведения.
- Вместо бесплатного озера, могут появиться шашлычные и забегаловки, торгующие горячительными напитками, а это деньги и не малые, – предполагает пенсионер Фарид Сулейманов. – Иначе чем объяснить такое рвение по уничтожению пруда? С гуляющих с детьми мамаш какой доход?
Но г-н Букреев опроверг эти слухи.
- Это полная ерунда, - заявил летом Григорий Букреев. – Это место нужно городу как парк и зона отдыха. Напротив строится три 25-этажных дома, представляете сколько через пять лет здесь будет детей? Где-то им нужно проводить досуг, тем более от жилых домов к стадиону и парку будет перекинут пешеходный виадук над дорогой.
Все лето специалисты обследовали парк и во теперь УКХиБ готово оплатить работы по его реконструкции.
Стадион – собственность завода, а парк – муниципальный. Поэтому УМПО вложит 31 млн рублей в реконструкцию стадиона «Гастелло», построенного архитектором Келлерманом еще в 1952 году. Кстати, в том же стиле классической советской архитектуры выстроены входы в подземные переходы станции электрички «Спортивная».
На стадионе заменят окна, отопление западной трибуны, вентиляции. По информации сайта завода, стадион получит новую беговую дорожку с профессиональным покрытием, также на будущий год назначен ремонт Дома физкультурника, ворот, фасада тира, освещения. По словам Григория Букреева, УМПО в следующем году отмечает 90-летие и центральной площадкой юбилея будет стадион.
Дмитрий КОЛПАКОВ.