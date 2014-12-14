Реконструкция уфимского парка имени Гастелло не затронет искусственного пруда

Григорий Букреев, объяснил что место отдыха стало опасным для детей и часть наклонившихся металлических конструкций вокруг пруда пришлось демонтировать, чтобы они не рухнули на прохожих. Он сообщил, что пруд превратился в болото еще 15 лет назад, а круговой периметр, возведенный из бревен более 50 лет назад сгнил, также как и водопровод, питавший сам фонтан.