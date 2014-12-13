В Уфе будут меньше использовать реагентов, расплавляющих снег

- У нас есть три режима уборки улиц в зависимости от погоды, при максимальном – выходят до трехсот машин, - говорит чиновник. – Также по минимуму будет использоваться реагент, что позволит сохранить обочины чистыми.
По данным УКХиБ, с начала зимы вывезено уже 60 тысяч кубометров снега. Его плавят, превращая в воду, и отправляют на очистные сооружения.
Впервые использовать реагент в столице Башкирии начали в 2008 году. Тогда мэрия Уфы заключила контракт на поставку двух тысяч тонн вещества «Бионорд» стоимостью в 16 миллионов рублей с Уральским заводом противогололедных материалов, который располагается в Перми. Тогдашний глава УКХиБ Ирек Ялалов, рассказал, что уфимским коммунальщикам «на протяжении пяти последних лет пытались навязать антигололедные реагенты на основе химии», но в Уфе искали препарат, максимально пригодный для климата и безвредный для окружающей среды, и «Бионорд» стал таким компромиссом.
Изначально реагент планировали использовать только во время гололеда на главных улицах - Ленина, Цюрупы, Заки Валиди, Первомайской, проспектах Салавата Юлаева и Октября, а также мостах и путепроводах, конструкции которых сильно страдают от воздействия соли, но затем география расширилась.
Интересно, что в минувший четверг, когда уфимское УКХиБ объявило о сведении к минимуму использования реагента, в Москве арестовали владельца Уральского завода противогололедных материалов Рустама Гильфанова. По данным «Коммерсанта», следствие считает, в реагенты, поставляемые по контрактам правительства Москвы, добавлялась муравьиная кислота, которая резко повышала их стоимость, но никак не отражалось на свойствах препаратов. Во всяком случае, снег и лед они не растапливали. По данным следствия, правительство города, введенное в заблуждение предпринимателем, переплатило за реагенты более 2,5 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора