В Уфе будут меньше использовать реагентов, расплавляющих снег

Впервые использовать реагент в столице Башкирии начали в 2008 году. Тогда мэрия Уфы заключила контракт на поставку двух тысяч тонн вещества «Бионорд» стоимостью в 16 миллионов рублей с Уральским заводом противогололедных материалов, который располагается в Перми. Тогдашний глава УКХиБ Ирек Ялалов, рассказал, что уфимским коммунальщикам «на протяжении пяти последних лет пытались навязать антигололедные реагенты на основе химии», но в Уфе искали препарат, максимально пригодный для климата и безвредный для окружающей среды, и «Бионорд» стал таким компромиссом.