Застройщик «Третий трест» предлагает уфимцам ипотечные программы от 18 банков

- А бояться не нужно, ведь мы вместе просчитаем и подберем оптимальные для вас варианты, - отмечает Екатерина Федулова. - Обратиться в офис продаж застройщика не только выгодно, но и удобно для покупателя: потенциальный заемщик приносит пакет документов прямо в офис продаж, и уже отсюда заявки на ипотеку рассылаются в банки. Покупателю не нужно бегать по различным кредитным учреждениям и в каждое подавать заявки – хлопоты по оформлению документов офис продаж берет на себя. Все это можно сделать в одном месте и в максимально сжатые сроки. Ответы с решениями банков так же приходят в офис продаж, и заемщику остается только выбрать наиболее выгодные для него предложения.