Застройщик «Третий трест» предлагает уфимцам ипотечные программы от 18 банков

- Уже в 2015 году у готового жилья появится собственная придомовая территория в виде отдельного парка, с роллердромами, беговыми и велодорожками, - рассказывает руководитель проекта Елена Самойленко. - новоселов ждут полностью готовые дороги, причем у жителей будут собственные подъездные пути, которые никак не пересекаются со строительным процессом. У каждого дома будет своя огороженная дворовая территория с видеонаблюдением, прорезиненными детскими площадками, высаженными канадскими кленами, голубыми елями, малыми архитектурными формами. Каждый покупатель будет иметь свою парковку.
Напомним, микрорайон «Яркий» в Демском районе Уфы расположен между двух озер - Кустаревское и Большой Танагуш и обрамлен лесным массивом. Потому жильцы могут прогуливаться по набережной нового европейского формата со всей инфраструктурой.
- Также в будущем году мы начинаем строительство детского садика на 180 малышей и школы, - продолжает Елена. - А пока закупили два автобуса, которые будут возить детей в ближайшую школу.
Отметим, что сейчас в ГК «Третий трест» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
- Есть специальные условия для покупателей трехкомнатных квартир: можно приобрети квартиру от 68 кв. метров на сумму от 3млн 300 тысяч рублей, - говорит руководитель отдела продаж Светлана Заяц. - Мы предлагаем беспроцентную рассрочку платежа от застройщика, действующую при определенных условиях, существуют дополнительные скидки на ипотечные программы. Приходите к нам - мы подберем для вас вариант приобретения квартиры, соответствующий вашим возможностям и потребностям.
В офисе продаж ГК «Третий трест» по адресу ул. Давлетшиной, 9А вам предложат различные варианты оплаты и условия приобретения квартир. Например, ипотечные программы от 18-ти банков. Для начала можно обратиться по телефону (347) 246-14-06.
- Это в корне меняет подход к приобретению жилья, - комментирует ипотечный брокер Екатерина Федулова. - Преимущество сотрудничества одновременно со многими банками, прежде всего в том, что для заемщика повышается вероятность одобрения заявки.
Не секрет, что сегодня многие не могут перешагнуть психологический барьер - боятся даже думать об ипотеке.
- А бояться не нужно, ведь мы вместе просчитаем и подберем оптимальные для вас варианты, - отмечает Екатерина Федулова. - Обратиться в офис продаж застройщика не только выгодно, но и удобно для покупателя: потенциальный заемщик приносит пакет документов прямо в офис продаж, и уже отсюда заявки на ипотеку рассылаются в банки. Покупателю не нужно бегать по различным кредитным учреждениям и в каждое подавать заявки – хлопоты по оформлению документов офис продаж берет на себя. Все это можно сделать в одном месте и в максимально сжатые сроки. Ответы с решениями банков так же приходят в офис продаж, и заемщику остается только выбрать наиболее выгодные для него предложения.
И наконец, несомненное преимущество: являясь индивидуальным партнером банков, «Третий трест» претендует на эксклюзивные условия для своих покупателей: по некоторым условиям заемщик получает индивидуальную процентную ставку, своеобразный дисконт, что в итоге влияет на стоимость жилья.