Меньшинство - боль. «Уфа» сыграла вничью с «Торпедо»

Перед этим матчем в столице России у клуба из Башкирии было две главных проблемы. Первая – отсутствие Марсиньо из-за перебора получения четвертой желтой карточки. Вторая – отсутствие Эммануэля Фримпонга из-за той же причине.
«Торпедо», наоборот, были на ходу. В трех встречах две победы и ничья. Москвичи переиграли «Ростов», 2:1, поделили очки с «Кубанью», 1:1, и выиграли «Терек» в Грозном, что вообще гиперсложно сделать, 0:1.
Матч начался с атак «Уфы». Гости сразу решили показать, что им сегодня нужна победа. До опасного удара не дошло, но мяч в штрафной площади соперника пометался – это уже достижение для башкирской команды.
Атаки красных продолжились. Это всерьез порадовало. На восьмой минуте сильно, но не очень точно пробил по воротам «Торпедо» Харис Ханджич. Вратарь автозаводцев Юрий Жевнов с этим ударом легко справился.
На 12-й минуте – еще одна атака на ворота черно-белых. Диего прошел по левому флангу и нашел пасом Вагиза Галиулина, но удар того из опасной позиции был заблокирован защитником «Торпедо».
На 17-й минуте хозяева огрызнулись. Александр Салугин пробил по воротам Давида Юрченко из убойной позиции, но не попал.
Послание гостям в виде этого опаснейшего момента было четким. «Уфа» ответила на это голом Диего. Вагиз Галиулин навесил с фланга, малыш-бразилец без помех пробил головой из центра штрафной в самый угол ворот! Это просто разрыв! Без шансов для Жевнова - 1:0.
На 22-й минуте начался ад. Оборона «Уфы» провалилась. Ризуан Мирзов выходил один на один с Давидом Юрченко, но его сбил у штрафной площади Максим Тишкин. Наш правый защитник пытался аккуратно сыграть в отборе, но не вышло. Фол последней надежды – и судья Алексей Николаев показал Тишкину красную каточку.
Опасный штрафной «Торпедо» не реализовало. Но эта команда теперь в большинстве действовала. Шикарное преимущество.
Несмотря на игру вдесятером, гости продолжали атаковать. Они очень хорошо настроились на этот мачт и заслуживали победы.
Из-за игры в меньшинстве главный тренер башкирской команды Игорь Колыванов решил сделать замену. Забивший гол Диего ушел, вместо него вышел Николай Сафрониди.
На 30-й минуте был не особо опасный штрафной у ворот «Уфы». Но какой классный нам был продемонстрирован удар в ближнюю девятку! Кирилл Комбаров сотряс мячом перекладину, кругляш ушел в аут. Прыгнувший Юрченко влетел в сетку. Ему оказывали помощь, но вратарь смог продолжить игру.
37-я минута. Гол в ворота «Торпедо» в меньшинстве! Сработала замена Колыванова. Николай Сафрониди навесил со штрафного, от головы защитника «Торпедо» мяч полетел на дальнюю штангу – и там одинокий Денис Тумасян классно пробил сходу низом в дальний угол. 2:0!
В такой ситуации игравшей в меньшинстве «Уфе» нужно было не пропустить до перерыва. Но раз уж два забили, чего бы тогда не дать шанс сопернику, да? На 40-й «Торпедо» отквитало один гол. Провалился правый фланг обороны, где как раз должен был играть удаленный Максим Тишкин. Одинокий Антон Путило получил мяч и пробил по воротам верхом без шансов для Давида Юрченко, 2:1.
До перерыва в штрафной «Уфы» было жарко. Мяч даже влетел в ворота от игрока красных Александра Сухова, но перед этим кругляш покинул поле. Так что пока гости вели, и главной их задачей на второй тайм было не пропустить.
Во втором тайме москвичи заиграли лучше. Они всего на четыре очка отставали от «Уфы» и хотели, чтобы отставание сократилось до одного очка, а не увеличилось до семи.
На 50-й минуте «Топердо» чуть не сравняло счет. Но первый удар в исполнении Александра Салугина заблокировал Павел Аликин, а второй в исполнении Динияра Билялетдинова был переведен на угловой Давидом Юрченко.
На 66-й минуте москвич Ризван Мирзов сместился к центру и великолепно пробил в дальний угол. Юрченко спасти не смог. 2:2.
Теперь «Уфе» нужно было спасать одно очко и надеяться еще на один гол. Это получалось в первой части, но не получалось во второй.
Атака за атакой хозяев. Надежная игра в обороне гостей. Это продолжалось до конца основного времени. Добавлено было три минуты.
Страсти на поле кипели, но счет так и остался равным. Главный тренер гостей Игорь Колыванов сказал, что, учитывая удаление, он доволен результатом. Главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков ругался на отпускное настроение своих игроков в первые 20 минут матча, а результат посчитал закономерным.
Жаль, что «Уфа» не смогла героически победить. Очень жаль. Но 18 очков и 11 место аж до марта – это хороший результат.
Олег ЧЕРНОВ.