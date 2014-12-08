Меньшинство - боль. «Уфа» сыграла вничью с «Торпедо»

В такой ситуации игравшей в меньшинстве «Уфе» нужно было не пропустить до перерыва. Но раз уж два забили, чего бы тогда не дать шанс сопернику, да? На 40-й «Торпедо» отквитало один гол. Провалился правый фланг обороны, где как раз должен был играть удаленный Максим Тишкин. Одинокий Антон Путило получил мяч и пробил по воротам верхом без шансов для Давида Юрченко, 2:1.