Мария Пирогова: «Молодежка» – сериал про мальчиков, поэтому с ума сходят девочки»

«Охлобыстина я называла папаней»
Актриса Мария Пирогова впервые оказалась на сцене, когда училась в пятом классе. В театральном институте карьера девушки долгое время была под вопросом, ее не раз собирались отчислить. В итоге она получила две специальности: «актриса театра и кино» и «кукловод».
– Когда отчисляли первый раз, кафедра была не согласна с руководителем, - вспоминает Мария. – Тогда меня перевели на параллельный курс. А там был факультатив по кукловождению. Мне повезло, я попала в пятерку тех, кого взяли работать в Образцовский театр, правда, позже из-за постоянных съемок пришлось оттуда уйти.
Первый успех к девушке пришел после роли дочери доктора Быкова Алисы в «Интернах». С сериальным папой Иваном Охлобыстиным Маша познакомилась на пробах.
– Почему-то все думают, что меня должны были утвердить на роль Вари Черноус, а меня только позвали на пробы, - рассказывает актриса. – В то время на носу было второе отчисление из института, и нужно было как следует учиться. Я отказалась. А через год пригласили на роль Алисы. Я пришла с настроением «хотите – вот она я, нет – я пошла». Через некоторое время на ансамблевых пробах познакомилась с Иван Иванычем и Ильей Глинниковым. Я преклоняюсь перед Иваном. В первый же съемочный день мы всю смену отработали с ним бок о бок. Выходим на улицу покурить, я говорю: «Вань, а ты…». И вдруг понимаю, что полдня ему тыкаю. Стало неловко, я притормозила. А Иван сказал: «Называй меня папаня!». Так и пошло, он – «папаня», а я – «дочь».
Карьера Пироговой в «Интернах» оборвалась столь неожиданно, что зрители забросали телеканал вопросами: «Куда пропала Алиса?». Маша и сама не знает, почему вдруг ее убрали из сериала, но возвращаться не собирается.
– Не вернусь, даже если позовут. Не хочу, - твердо уверена актриса. – Я безумно расстроилась, когда меня «выписали», не ожидала этого. Были слезы и сопли, я скучала по всем. Но в какой-то момент поняла, что все к лучшему. Потом Илья Глинников мне сказал: «Дурочка, тебе повезло. Тебя все знают, все помнят, но при этом ты не замылилась».
Еще одна заметная работа Пироговой – Даша в «Темном мире. Равновесие», где ее партнером стал Павел Прилучный. Исполнительницу главной роли режиссер искал несколько месяцев. Случайно продюсер Наталья Клибанова обратилась к своей сокурснице Ирине Волковой с просьбой посоветовать хоть кого-то. Волкова не задумываясь назвала Пирогову. Сразу после проб Олег Асадуллин, режиссер, обернулся к кастинг-директору и сказал: «Она! Мы сработаемся».
«Для героя Мулина я – «девушка-одеяло»
Большинство актеров сериала «Молодежка» прошли через жесткий кастинг, которого Маше удалось избежать.
– Мой персонаж появился, когда съемки уже были запущены, - рассказывает актриса. – С некоторыми людьми, которые работают на проекте, была знакома до начала съемок. После первого разговора с режиссером Сергеем Арлановым поняла: видимо, не судьба. На следующий день мне звонит агент: «Тебя заинтересовало?». Я ответила: «Наверно, они меня не захотят». И услышала: «Хотят! Работаем?».
Позже Мария не решилась спросить, чем же зацепила режиссера. «Зацепила, и слава богу»», - смеется она.
При создании образа Ольги актриса отталкивалась от партнера. Хотелось уравновесить героя Ивана Мулина.
– Если Антипов, пожалуй, самый буйный персонаж «Молодежки», то Ольга должна быть спокойней, более мудрой, сдерживать его, если нужно. Такая «девушка-одеяло», - рассуждает актриса. – Еще я понимала, что героиня должна быть самостоятельной, чтобы за нее боролись. Позже в фильме мы приходим к балансу. Во втором сезоне Ольга взрослеет, становится мягче. В новых сериях мальчишки уже не просто мальчишки, а молодые люди, которые не просто ищут себя. Появятся новые взрослые проблемы, нужно будет приходить к каким-то решениям. Гораздо больше раскрывается старшее поколение – Романенко, ВасГен, они более оформлены как персонажи.
В «Молодежке» исполнительницам женских ролей не легко. У ребят-хоккеистов очень много поклонниц, и фанатки ревнуют своих кумиров. Не обходится без курьезов.
– Актер Иван Мулин, мой партнер по фильму, парень симпатичный, - комментирует ситуацию Маша. – Иногда забавно слышать, как молодые девушки обсуждают нас: «Посмотри на нее, разве она может быть с Антиповым?!». Я отношусь к этому спокойно, «Молодежка» – сериал про мальчиков, поэтому с ума сходят девочки. И это нормально. Кому-то мы нравимся, кому-то нет. Главное, нет нейтрального отношения.
Есть у Маши Пироговой и свои поклонники. Пишут, звонят, находят адрес. Недавно приезжал мальчик из Красноярска, и теперь у актрисы под окнами огромное несмывающееся граффити «Маша, для тебя».
К брендам и громким именам в моде актриса достаточно равнодушна.
– Когда я была маленькая, денег в семье было немного. У маминых подруг были сыновья. Мне приходилось донашивать пацанские вещи. Я сторонник того, чтобы носить вещи удобные. Могу купить бренд, если понравилась вещь, не посмотрю на цену, но могу идти по переходу, увидеть кофточку или майку за сто пятьдесят рублей и также приобрести ее.
Сегодня график Марии расписан по минутам. На хобби, спорт времени не хватает катастрофически. Съемки продолжаются, к тому же впереди премьера антрепризного спектакля.
– Даже на друзей времени не хватает, но они сами ко мне приезжают. Я люблю фортепиано, гитару, петь, читать, пишу стихи. Жду - не дождусь, когда откроется сезон сноуборда. Езжу кататься после съемок до двух ночи. Возвращаюсь чумной, но совершенно радостной.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.