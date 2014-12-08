Мария Пирогова: «Молодежка» – сериал про мальчиков, поэтому с ума сходят девочки»

– Почему-то все думают, что меня должны были утвердить на роль Вари Черноус, а меня только позвали на пробы, - рассказывает актриса. – В то время на носу было второе отчисление из института, и нужно было как следует учиться. Я отказалась. А через год пригласили на роль Алисы. Я пришла с настроением «хотите – вот она я, нет – я пошла». Через некоторое время на ансамблевых пробах познакомилась с Иван Иванычем и Ильей Глинниковым. Я преклоняюсь перед Иваном. В первый же съемочный день мы всю смену отработали с ним бок о бок. Выходим на улицу покурить, я говорю: «Вань, а ты…». И вдруг понимаю, что полдня ему тыкаю. Стало неловко, я притормозила. А Иван сказал: «Называй меня папаня!». Так и пошло, он – «папаня», а я – «дочь».