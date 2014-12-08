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Дорогу через Павловскую ГЭС разрушил трактор, проехавший по ней еще в 1988 году

8 декабря 2014, 22:39
«Башкирская генерирующая компания» запланировала ремонт четырехпролетного автодорожного моста в теле плотины Павловской ГЭС. Проезд длинной в 81 метр и шириной 4,8 метра построили вместе со станцией в 1959 году, и сегодня он сильно обветшал. В заключении о состоянии моста-дороги сообщается, что разрушение переправы случилось еще в 1988 году, когда по вершине плотины прошел 70-тонный трактор, в то время как дорога была рассчитана на 60 тонн нагрузки.

Затем с 1991 по 1993 годы по этой дороге из-за ремонта автомоста у Шакши, шло интенсивное движение большегрузов с трассы Уфа-Челябинск «с неконтролируемой скоростью и грузоподъемностью». В итоге дорожное покрытие сильно разрушилось, появились рытвины и колдобины. А при въезде на дорогу со стороны шлюза образовалась «ступенька» в 12 см, из-за которой по сооружению разносилась динамическая волна, приведшая к деформации моста и бетона. После этого мост стал ощущать на себе вибрации от работы турбин.

Экспертиза показала, что в покрытии появились трещинки «с раскрытием до 2 мм». В 1992 году небольшим ремонтом ситуацию ненадолго исправили, однако саратовские мостостроители, обследовавшие мост-дорогу в 1999 году, показали, что трещины увеличились до 5 мм, а позже некоторые доросли до 10 мм. Эксперты указывают на так называемую «пластическую деформацию и потерю сцепления арматуры с бетоном», из-за чего получила повреждения балка №1 со стороны верхнего бьефа.

Чтобы ограничить поток машин с середины нулевых до 2010 года проезд по мосту был платным – по 50 рублей с легковой машины, исключение было только для велосипедистов и местных жителей.

Есть претензии и к плитам, из которых выложена поверхность дороги-моста и к состоянию пешеходного тротуара. Эксперты «БашНИИстрой», в мае 2008-го в последний раз обследовавшие мост-дорогу, сделали вывод, что состояние конструкций моста крайней неудовлетворительное: необходим неотложный ремонт и закрытие движение для транспорта больше 6 тонн весом.

16 декабря «БГК» через конкурс отберет проектанта для разработки проектной документации реконструкции автодорожного моста Павловской ГЭС. Торговаться за контракт начнут с 4,3 млн рублей. К середине будущего лета пакет документов инженерных изысканий должен быть готов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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