Дорогу через Павловскую ГЭС разрушил трактор, проехавший по ней еще в 1988 году

Затем с 1991 по 1993 годы по этой дороге из-за ремонта автомоста у Шакши, шло интенсивное движение большегрузов с трассы Уфа-Челябинск «с неконтролируемой скоростью и грузоподъемностью». В итоге дорожное покрытие сильно разрушилось, появились рытвины и колдобины. А при въезде на дорогу со стороны шлюза образовалась «ступенька» в 12 см, из-за которой по сооружению разносилась динамическая волна, приведшая к деформации моста и бетона. После этого мост стал ощущать на себе вибрации от работы турбин.
Экспертиза показала, что в покрытии появились трещинки «с раскрытием до 2 мм». В 1992 году небольшим ремонтом ситуацию ненадолго исправили, однако саратовские мостостроители, обследовавшие мост-дорогу в 1999 году, показали, что трещины увеличились до 5 мм, а позже некоторые доросли до 10 мм. Эксперты указывают на так называемую «пластическую деформацию и потерю сцепления арматуры с бетоном», из-за чего получила повреждения балка №1 со стороны верхнего бьефа.
Чтобы ограничить поток машин с середины нулевых до 2010 года проезд по мосту был платным – по 50 рублей с легковой машины, исключение было только для велосипедистов и местных жителей.
Есть претензии и к плитам, из которых выложена поверхность дороги-моста и к состоянию пешеходного тротуара. Эксперты «БашНИИстрой», в мае 2008-го в последний раз обследовавшие мост-дорогу, сделали вывод, что состояние конструкций моста крайней неудовлетворительное: необходим неотложный ремонт и закрытие движение для транспорта больше 6 тонн весом.
16 декабря «БГК» через конкурс отберет проектанта для разработки проектной документации реконструкции автодорожного моста Павловской ГЭС. Торговаться за контракт начнут с 4,3 млн рублей. К середине будущего лета пакет документов инженерных изысканий должен быть готов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.