Дорогу через Павловскую ГЭС разрушил трактор, проехавший по ней еще в 1988 году

Затем с 1991 по 1993 годы по этой дороге из-за ремонта автомоста у Шакши, шло интенсивное движение большегрузов с трассы Уфа-Челябинск «с неконтролируемой скоростью и грузоподъемностью». В итоге дорожное покрытие сильно разрушилось, появились рытвины и колдобины. А при въезде на дорогу со стороны шлюза образовалась «ступенька» в 12 см, из-за которой по сооружению разносилась динамическая волна, приведшая к деформации моста и бетона. После этого мост стал ощущать на себе вибрации от работы турбин.