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Posted 30 ноября 2014, 19:37

Published 30 ноября 2014, 19:37

Modified 10 ноября 2022, 18:44

Updated 10 ноября 2022, 18:44

Водитель такси не увидел на перекрестке троллейбус и протаранил «рогатого»

30 ноября 2014, 19:37
Авария случилась в воскресенье около семи утра в Стерлитамаке на перекрестке улиц Нагуманова и Вокзальной. Здесь электрическую машину протаранил местный таксист. Сам владелец автомобиля «Деу-Нексия» объясняет, что затормозить ему помешал гололед.

Однако на записи камер видеонаблюдения отчетливо видно, как извозчик пытался проскочить перекресток на красный свет. Пересечь улицу бомбист не успевает, и впечатывается в бок троллейбуса.

В такси находилось четыре пассажира, но пострадал только один, сидевший рядом с водителем. У обоих травмы от разбившегося лобового стекла и гематомы от удара о приборную доску. Восемь человек, находившихся в троллейбусе, отделались только испугом.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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