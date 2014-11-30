Иван Мулин: «В Уфе я писал стихи из-за сумасшедшей любви»

«Участие в «Молодежке» - это магическая история»
– Забавное ощущение, едешь из аэропорта, смотришь по сторонам и думаешь: вот этого в прошлый раз не было, это изменилось. Это как возвращение домой, - поделился он. – Мне нравится Уфа, здесь другой воздух. Я пока мало где успел побывать, даже в России. Сегодня опять заехали к памятнику Салавату. Простор, река - этот вид пленил меня еще в первый приезд.
Телезрители могли и не узнать Мулина-актера: на первом курсе Иван собирался бросить театральный институт, куда поступил с первого раза.
– Мне было 17 лет, и в силу своей зелености в Щепку я пришел с открытым ртом. Кардинально ничего не понимал, ничего не получалось. Подумал, что это не мое, и решил уходить. Вбил себе в голову какие-то мысли и сам себя загонял. Евгения Олеговна Дмитриева, мой педагог, тогда сказала: «Я понимаю, это взвешенное решение, но мы не собирались тебя выгонять. Досдай хотя бы сессию, если будешь восстанавливаться – пригодится». Естественно, за лето желание, чтоб тебя пожалели, поутихло. Я отправил Евгении Олеговне сообщение: «Простите, пожалуйста. Можно, я останусь?». Она написала «Можно» и смайлик. Сейчас мне очень стыдно за все это. Поступил глупо, по-детски. Но что было, то было.
В начале карьеры Мулин успел сняться у Андрея Звягинцева в «Елене». Эпизод был небольшой, но Ивана, в то время студента, распирало от гордости.
– Была эйфория, - признался он. – К тому же это должны были быть мои первые съемки. Но нас, студентов, засунули в эпизод сериала «Чрезвычайная ситуация», и работа у Звягинцева стала второй в биографии. Уже после съемок я посмотрел «Изгнание» и «Возвращение». То, что делает Андрей, - культовый процесс. Так никто не работает, это авторское кино от слова «автор». Он действительно художник, режиссер с большой буквы. Я ведь вырос в спальном квартале, сам с района Беляево, обычный дворовый ребенок. Ну, поступил в Щепку. И вдруг попал к Звягинцеву. Меня это заразило, если я и пошел дальше, то благодаря именно этому.
Первый успех Ивану Мулину принесла «Молодежка». В отличие от большинства коллег по съемкам молодого актера в сериал взяли без проб.
– Это магическая история, подкрепленная везением, - считает Мулин. – У других ребят была куча кастингов. Я не записывал свое катание на видео, меня даже не ставили на коньки. На мой дипломный спектакль пришел кастинг-директор сериала и позвал на пробы. Прочитал текст с Серафимой Низовской, которая играет мою маму, и меня утвердили. Я не ожидал.
Сериал стал для начинающего актера настоящей профессиональной школой.
– Антон Антипов – моя первая большая роль. В какие-то моменты у меня ничего не получалось. Первый дубль заполнился надолго. Мой герой должен был войти в квартиру и сказать «Здрасьте». Там сидели его тренер с мамой, причем у них по сюжету завязывался роман. Мы сделали дублей семь. Я все время произносил это слово не так, как нужно режиссеру. А потом на протяжении трех недель меня вся съемочная группа приветствовала этим «здрасьте», изображая неудачную интонацию.
В «Молодежке» Антипов играет под номером 17. После выхода на экраны фильма «Легенда № 17» номер стал известен даже людям, далеким от хоккея. Это большая честь и ответственность, уверен Иван Мулин.
– Очень важно не ударить в грязь лицом, это определенный знак, который ты должен нести с достоинством, - говорит он. – Эту мысль донесли до меня наши дублеры-хоккеисты.
«Мой герой лучше меня во всех проявлениях»
Трудно поверить, но до начала съемок в «Молодежке» актер был далек от хоккейных страстей. Заинтересованность в игре пришла, когда он понял ее механизм: что делать с клюшкой, шайбой, и насколько это сложно.
– Я до сих пор не научился играть в хоккей, могу передать шайбу, но в жизни придерживаюсь правила «личного зачета», как в теннисе, - рассказал он. – Когда смотрел хоккей до «Молодежки», я даже не понимал, куда летит шайба, не успевал следить за механикой. Когда с этим разобрался, сразу возрос интерес. Сейчас могу сказать, что хоккей – это лучший вид спорта. Признаюсь, что не слежу за КХЛ, меня унесло сразу в Национальную хоккейную лигу, в Америку. Я болею за команду «Сент-Лус Блюз», где играет Володя Тарасенко. Пытаюсь следить за его карьерным ростом.
Актер признает, что сходство между ним и его героем – в основном внешнее. Характер его сильно отличается от прямолинейного характера Антона.
– Я по натуре не одиночка, находиться одному мне сложно. Начинаю «закапываться», впадаю в уныние. А если рядом люди, я в них растворяюсь, и мне чуть легче жить. Антипов же совсем другой, он лучше меня во всех проявлениях. Я человек в чем-то беспринципный, а Антипов не спустит ничего, если он вперся во что-то, дотянет до конца, даже если не прав, а потом, когда осознает, извинится. Это юношеский максимализм, к тому же он спортсмен. Антон однозначен, в каких-то вопросах однобок. Эта мужская черта у меня проявляется меньше, чем у него.
С выходом сериала на экран у молодого парня появились толпы юных поклонниц. Первое время Иван очень стеснялся такого внимания.
– Мне до сих пор чуть-чуть неудобно, что кто-то считает меня необычным. Узнавание – смесь между дискомфортом и радостью. Глупо отрицать, что это приятно. У меня первый коллапс случился, когда ко мне подошла девочка и говорит: «Можно с вами сфотографироваться?». Я ее обнимаю, а у нее громко бьется сердце. Я почувствовал себя неловко. До сих пор не знаю, как на это реагировать.
Недавно в прессе прошла информация о том, что во втором сезоне будет играть бывшая девушка Ивана Настя Нагаева, которую актер якобы бросил ради новой пассии. Эта новость взбудоражила поклонниц Мулина, они были уверены: их кумир не мог так поступить. Молодой человек прояснил ситуацию.
– Настя?! Кто это? Это был ряд публикаций в желтой прессе, непонятно, откуда взявшихся. Мне потом рассказывали. Изначально все пошло от издания «Стар хит» - это известная «желтушка».
Мало кто знает, что Иван любит поэзию и сам одно время писал стихи. Причем одно из них появилось в Уфе.
– Это был период сумасшедшей любви, - вспоминает актер. – Написано тогда было немало, на маленький сборник наберется. Стихи очень камерные, личные. То, которое появилось в Уфе, называлось «Полторы тысячи». Это расстояние от Москвы до вашего города, написать его заставило отдаление от дома. Я не ценитель Пушкина и Лермонтова, да и не знаю их особо, может быть, не дорос до понимания их слога, как нужно дорасти до Толстого. Люблю Маяковского, футуристов, Хармса. Сейчас я завис на Бродском, потому что он космос. Но на спортивной волне я отложил книги в сторону. Наверное, сказывается усталость.
После завершения съемок актер с друзьями собирается заняться постановкой спектакля.
– Нам очень нужно найти хорошую пьесу, и сейчас я планирую этим заняться. Это важно, потому что мы сделаем ее сами. Если затея удастся, будет замечательно.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.