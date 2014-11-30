Иван Мулин: «В Уфе я писал стихи из-за сумасшедшей любви»

– Мне было 17 лет, и в силу своей зелености в Щепку я пришел с открытым ртом. Кардинально ничего не понимал, ничего не получалось. Подумал, что это не мое, и решил уходить. Вбил себе в голову какие-то мысли и сам себя загонял. Евгения Олеговна Дмитриева, мой педагог, тогда сказала: «Я понимаю, это взвешенное решение, но мы не собирались тебя выгонять. Досдай хотя бы сессию, если будешь восстанавливаться – пригодится». Естественно, за лето желание, чтоб тебя пожалели, поутихло. Я отправил Евгении Олеговне сообщение: «Простите, пожалуйста. Можно, я останусь?». Она написала «Можно» и смайлик. Сейчас мне очень стыдно за все это. Поступил глупо, по-детски. Но что было, то было.