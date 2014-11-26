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В Уфе между Сипайлово и Инорсом будут курсировать троллейбусы

26 ноября 2014, 18:27
Новая троллейбусная линия, соединяющая Инорс и Сипайлово, появится в столице Башкирии в следующем году, сообщил на пресс-конференции гендиректор Управления электротранспорта Уфы Аскар Фазлыев. Маршрут позволит горожанам доехать из этих районов на троллейбусе до центра и Черниковки. По новому пути уже установлены опоры, проведена контактная сеть. Также в скором времени будет восстановлен троллейбусный маршрут № 18, соединяющий столицу с пригородным поселком 8 Марта.

Кроме того, в Уфе проложат новые трамвайные пути. Первой откроется линия, соединяющая Госцирк и кольцо возле Городского дворца культуры в створе улицы Российская. Кроме того, возможно появление линий путей на улице Зорге либо на улице Менделеева от остановки «Чайная фабрика», ведущих в Сипайлово, Инорс, Глумилино и Черниковку. При этом уровень шума на новых трамвайных линиях должен заметно снизиться.

Сейчас в Уфе насчитывается 21 троллейбусный и 12 трамвайных маршрутов. На линиях работает 210 троллейбусов и 185 трамваев, из них ежедневно выходят на смену 150 троллейбусов и 100 трамваев.

Также г-н Фазлыев напомнил, что с 1 декабря изменятся тарифы на проезд в электротранспорте. Стоимость одной поездки за наличный расчет теперь составит 15 рублей вместо 12.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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