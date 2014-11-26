В Уфе между Сипайлово и Инорсом будут курсировать троллейбусы

Новая троллейбусная линия, соединяющая Инорс и Сипайлово, появится в столице Башкирии в следующем году, сообщил на пресс-конференции гендиректор Управления электротранспорта Уфы Аскар Фазлыев. Маршрут позволит горожанам доехать из этих районов на троллейбусе до центра и Черниковки. По новому пути уже установлены опоры, проведена контактная сеть. Также в скором времени будет восстановлен троллейбусный маршрут № 18, соединяющий столицу с пригородным поселком 8 Марта.