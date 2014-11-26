В Уфе между Сипайлово и Инорсом будут курсировать троллейбусы

Кроме того, в Уфе проложат новые трамвайные пути. Первой откроется линия, соединяющая Госцирк и кольцо возле Городского дворца культуры в створе улицы Российская. Кроме того, возможно появление линий путей на улице Зорге либо на улице Менделеева от остановки «Чайная фабрика», ведущих в Сипайлово, Инорс, Глумилино и Черниковку. При этом уровень шума на новых трамвайных линиях должен заметно снизиться.
Сейчас в Уфе насчитывается 21 троллейбусный и 12 трамвайных маршрутов. На линиях работает 210 троллейбусов и 185 трамваев, из них ежедневно выходят на смену 150 троллейбусов и 100 трамваев.
Также г-н Фазлыев напомнил, что с 1 декабря изменятся тарифы на проезд в электротранспорте. Стоимость одной поездки за наличный расчет теперь составит 15 рублей вместо 12.