Телекулинар Лара Кацова: «Одесские женщины после шести не едят, а дегустируют»

– Готовить меня научила бабушка, – сообщила она. – Те, у кого есть родственники в Одессе, знают, что готовят у нас каждый день, а два раза в неделю ходят на Привоз. Кухня у нас была небольшой, родственников было много, но места всем хватало. Сначала я освоила блюда одесской кухни, позже знакомилась с людьми разных национальностей, училась у них, а одна подруга-татарочка научила меня готовить учпячмяки. Я правильно сказала?