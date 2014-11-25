Телекулинар Лара Кацова: «Одесские женщины после шести не едят, а дегустируют»

«После Джигурды не страшен и Жириновский»
Интересно, что оба гостя до телекухни трудились в других сферах. До того, как познакомить телезрителей с одесской кухней, Лара Кацова 19 лет организовывала концерты Ирины Аллегровой, Анжелики Варум, Валерии, проекты «Прожекторпэрисхилтон», «Большая разница и «Камеди Клаб». А с недавнего времени принимает звезд на кухне в собственном кулинарном телепроекте. А Кирилл Готовцев больше известен интернет-аудитории, как один из основателей рунета, интернет-рекламы, сайтостроения и интернет-маркетинга в России.
Поначалу инициативу за кухонным столом перехватила г-жа Кацова. Дама решила порадовать уфимскую публику салатом с тыквой и овощами.
– Мне нравится готовить из продуктов, которые есть у всех, но в неожиданном сочетании, которое приводит к приятному результату, - заявила телеведущая.
Пока г-н Готовцев резал тыкву кубиками, харизматичная Лара отправилась в народ. Для начала она решила осчастливить уфимцев бесценным советом.
– У всех дома современная кухня? - задала она вопрос. – Раскрутились на мраморные поверхности?
Зал стыдливо промолчал.
– Какие же у вас тогда кухни? Деревянные? – недоумевала московская гостья.
– Ты в «Икее» когда-нибудь была? – спустил коллегу с небес на землю Готовцев.
Совет от шеф-повара Лары о том, как помочь разделочной доске перестать танцевать ламбаду на скользком мраморе, оказался явно не для башкирских хозяек. Но неунывающую одесситку не так-то просто было сбить с толку. Быстро сориентировавшись, она решила научить уфимок секрету реанимации несвежего хлеба. Правда, старого хлеба в закромах ресторана не нашлось, пришлось телеведущей реанимировать вполне съедобную питу. Делая надсечки на хлебе и втирая в кожицу сухие травки, мелко порубленный чеснок с оливковым маслом, Лара развлекала публику историями со съемочной площадки.
– Никита Джигурда – это было два часа моего ада, – призналась она. – А вы видите на экране всего 26 минут плюс рекламу. Эту передачу я не забуду никогда, он мной жонглировал. Мне сейчас не страшен даже Жириновский. Говорят, он собирается прийти ко мне на программу, очень любит ее – это мое еврейское счастье. Надеюсь, будет весело, господина Джигурду ведь пережила.
Но больше всех ведущую удивил рэпер Джиган. Он настолько обожает свою жену, которая родила ему двух девочек, что окончил кулинарную школу, чтоб радовать любимую кулинарными шедеврами.
Тем временем нарезанная кубиками тыква была сбрызнута оливковым маслом, посыпана сухим базиликом, тимьяном и солью и отправилась на 20 минут в духовку. Туда да же пошла и пита с травками, символизирующая в глазах публики несвежий социальный батон. Госпожа Кацова взялась за помидоры. Нарезав их крупными дольками, она призналась, что все делает на глаз. В салат также отправились порубленная кинза и зеленый башкирский лук, заменивший в рецепте сладкий ялтинский.
Эти загадочные учпочмаки
Орудуя ножом, телеведущая рассказала, что кулинарному искусству учиться начала с пяти лет.
– Готовить меня научила бабушка, – сообщила она. – Те, у кого есть родственники в Одессе, знают, что готовят у нас каждый день, а два раза в неделю ходят на Привоз. Кухня у нас была небольшой, родственников было много, но места всем хватало. Сначала я освоила блюда одесской кухни, позже знакомилась с людьми разных национальностей, училась у них, а одна подруга-татарочка научила меня готовить учпячмяки. Я правильно сказала?
– Учпочмаки! – выкрикнули из зала.
– Учпучмаки, - с запинкой повторила Лара. – Короче, я их делала, и их даже кто-то ел. Очень хочу научиться правильно готовить их и произносить это слово. В третий сезон шоу мечтаю пригласить музыкантов, разных национальностей. Национальная кухня – это же так здорово, столько открытий.
Тем временем из духовки вынули хлебушек и тыкву. Оказывается, чтоб все вкусовые ощущения соединились в салате как в ЗАГСе, тыква должна быть непременно теплой. Перемешав овощи, ведущие занялись заправкой салата. Выяснилось, что уфимская публика не знает, как правильно выдавить сок из лимона.
– Учитесь, - скомандовала шеф-повар «Домашней кухни». – Лимон для начала массажируем, потом разрезаем пополам, протыкаем вилкой и выдавливаем сок, используя руку как сито, чтоб выловить косточки.
Помидоры, запеченная тыква, зеленый лук, пара щепоток сухого орегано, кинза, крупная морская соль и перец под заправкой из сока лимона и оливкового масла выглядели весьма аппетитно. Осмелевшие уфимцы наконец-то решились задать телезвезде свои вопросы, порой весьма оригинальные.
– Вы очень милая девушка. Кроме как милашка, как бы вы хотели, чтоб вас называли в быту и любимый? - поинтересовался один из зрителей.
– Спасибо за «девушку», мой родной. Мне 49 лет исполнилось, - прокомментировала Лара. – А если бы меня мой муж назвал милашкой, услышал бы… три точки. Он меня называет Лялей. Мне это выше крыши, круче любимой, милой и так далее.
- И все-таки вы милашка, - все не мог успокоиться мужчина.
– Спасибо. Счастье, что ты не мой муж, - устало сказала шеф-повар.
Миску салата поначалу собирались разыграть меж зрителей, но в итоге оказалось, что приготовленного блюда хватит всем. Не забыв покормить сидевшее за отдельным столиком начальство, г-жа Кацова отправилась в народ.
– Кто здесь не ел? – грозно интересовалась она у сидящих в зале. – Среагируйте на меня. Сейчас вам будет вкусно. Дамы, не бойтесь, берите пример с одесских женщин. Мы после шести не едим, мы дегустируем.
Вкусно, но мало
Меж тем на сцене инициативу перехватил Кирилл Готовцев.
– Мне нужна водка, - потребовал он.
Выяснилось, что огненная вода нужна телезвезде для приготовления самого быстрого теста в мире.
– Кладем в миску стандартный объем муки, добавляем кипяток и замешиваем тесто либо рукой, либо ложкой. Если вначале образуются комочки, значит, пропорции соблюдены, - пояснил он.
Затем в эту же миску отправилась водка.
– Где-нибудь в Иране меня бы уже за это убили, - улыбнулся шоумен, ловко вымесил тесто, завернул его в пленку и отправил в холодильник.
Оказалось, что г-н Готовцев решил удивить зрителей блюдом собственного изобретения – кудябликами. Что это такое, толком не знал и сам шеф-повар.
– Был в интернете такой ролик от минздрава: пьяная белка бегала и кричала: «Сейчас будем жарить кудябликов». Кудяблик – это что-то жирное, жаренное, мужское, из птицы, самец и закуска, - пояснил он.
Позже выяснилось, что кудяблики – это еще и вареники.
– Кто знает принципиальную разницу между вареником и пельменем? - поинтересовался ведущий.
– Начинкой, - уклончиво ответили уфимцы.
Ничего более конкретного от башкирских бизнесменов добиться не удалось.
– Пельмени закатываются с сырой начинкой, вареники – с вареной, - раскрыл тайну шоумен.
В начинку отправились кусочки курицы, обжаренный лук, специи, ветчина.
– Какой-нибудь эстет сказал бы, что здесь нужна только пармская ветчина, но нам подойдет и обычный бекон, - прокомментировал г-н Готовцев.
В какой-то момент до зрителей дошло, что точный рецепт кудябликов им узнать не удастся. Г-н Готовцев использовал «какое-то количество муки», «какие-то специи» и «сколько-то бекона».
– Он готовит пирожки, но какие-то странные, - поняли уфимцы.
Вместо скалки в ход пошла бутылка с вином, а лопаточку для перемешивания заменила обычная ложка. Затем шоумен вылил во фритюрницу аж три литра растительного масла.
– Вот она, настоящая мужская кухня, мы тут хлеб реанимируем сухими травками, а они масло переводят, - глядя на это расточительство, проворчала г-жа Кацова.
Тем временем на сцену высыпала веселая компания мужчин из зала. Они буквально приклеились к Ларе Кацовой, не отрывая от нее преданных глаз. Ведущая растерялась, но быстро пристроила поклонников резать лук. Пыл горячих уфимских парней заметно поутих.
Наконец-то странные пирожки отправились в кипящее масло. Процесс извлечения натуральных кудябликов из фритюра зрители встретили бурными аплодисментами. Надо заметить, что накормить четырьмя маленькими мешочками с начинкой весь зал не удалось. Кудяблики поделили на крошечные порции. Те, кому посчастливилось попробовать это блюдо авторской кухни, сообщили, что больше всего оно похоже на детский хворост с мясной начинкой.
– Вкусно, но мало, - резюмировали зрители.
– Смотрите наши передачи и кайфуйте, - заявили на прощание телезвезды.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.