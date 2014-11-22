Правительство передумало продавать «Стерлитамакскую железную дорогу»

Как сообщается на сайте предприятия, в «СтЖД» входят три станции - Промышленная, Химзаводская, Жилстрой и 80-километровая путевая сеть, обслуживающая нефтехимические предприятия города. Перевозчик владеет парком тепловозов и тремя сотнями железнодорожных цистерн. Также оператор имеет ремонтные депо и весь комплекс путевой обслуги. Площадь земли под инфрастуркурой «СтЖД» - 477 тысяч квадратных метров.