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Правительство передумало продавать «Стерлитамакскую железную дорогу»

22 ноября 2014, 23:36
Минземимущество Башкирии отменило запланированный на 27 ноября аукцион по продаже «Стерлитамакской железной дороги». Ожидалось, что государство, продаст перевозчика, отмечающего в этом году полувековой юбилей. С 2003 по 2006 год «СтЖД» носил статус ГУПа, позже став акционерным обществом.

Сегодня правительство РБ владеет стопроцентным пакетом акций компании, начальную стоимость определили в 224 млн рублей.

Как сообщается на сайте предприятия, в «СтЖД» входят три станции - Промышленная, Химзаводская, Жилстрой и 80-километровая путевая сеть, обслуживающая нефтехимические предприятия города. Перевозчик владеет парком тепловозов и тремя сотнями железнодорожных цистерн. Также оператор имеет ремонтные депо и весь комплекс путевой обслуги. Площадь земли под инфрастуркурой «СтЖД» - 477 тысяч квадратных метров.

Причина отмены аукциона не сообщается. На этот же день, 27 ноября, запланирована продажа уфимского НИИ «Солитон», оцененного в 71 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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