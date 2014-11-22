Правительство передумало продавать «Стерлитамакскую железную дорогу»

Сегодня правительство РБ владеет стопроцентным пакетом акций компании, начальную стоимость определили в 224 млн рублей.
Как сообщается на сайте предприятия, в «СтЖД» входят три станции - Промышленная, Химзаводская, Жилстрой и 80-километровая путевая сеть, обслуживающая нефтехимические предприятия города. Перевозчик владеет парком тепловозов и тремя сотнями железнодорожных цистерн. Также оператор имеет ремонтные депо и весь комплекс путевой обслуги. Площадь земли под инфрастуркурой «СтЖД» - 477 тысяч квадратных метров.
Причина отмены аукциона не сообщается. На этот же день, 27 ноября, запланирована продажа уфимского НИИ «Солитон», оцененного в 71 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.