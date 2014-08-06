Бывшая остановка «Молзавод» получит имя собирателя башкирского фольклора

Бывшая остановка «Молзавод» станет носить имя этнографа Александра Бессонова. После того, как на месте молочного производства начал расти жилой квартал, власти Уфы объявили среди горожан конкурс на лучшее название остановочного комплекса. Уфимцы предложили более сотни «имен», таких, как «Деловой квартал», Фестивальная, Молодежная и даже, в связи с политическими событиями - Крымская, Донецкая, Луганская и Белогорская. Но наибольшее число голосов горожан «набрал» этнограф и собиратель башкирского фольклора Александр Бессонов – улица его имени располагается рядом с этой остановкой общественного транспорта.

Бывшая остановка «Молзавод» станет носить имя этнографа Александра Бессонова. После того, как на месте молочного производства начал расти жилой квартал, власти Уфы объявили среди горожан конкурс на лучшее название остановочного комплекса. Уфимцы предложили более сотни «имен», таких, как «Деловой квартал», Фестивальная, Молодежная и даже, в связи с политическими событиями - Крымская, Донецкая, Луганская и Белогорская. Но наибольшее число голосов горожан «набрал» этнограф и собиратель башкирского фольклора Александр Бессонов – улица его имени располагается рядом с этой остановкой общественного транспорта.