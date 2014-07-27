Суд запретил разглашать госномера автомобилей чиновников уфимской мэрии

Между тем, в мэрии Уфы не согласились с оценкой стоимости служебного внедорожника LK 200, на котором передвигается градоначальник Ирек Ялалов, официальным сайтом «Общероссийского народного фронта». Общественники утверждали, что цена «мэрской» машины пять млн рублей, но по данным уфимской администрации авто стоит три млн рублей и «комплектация у него не люксовая, а чуть выше базовой».