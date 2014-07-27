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Posted 26 июля 2014, 20:06

Published 26 июля 2014, 20:06

Modified 13 марта, 08:23

Updated 13 марта, 08:23

Суд запретил разглашать госномера автомобилей чиновников уфимской мэрии

26 июля 2014, 20:06
Вступило в силу решение Октябрьского районного суда столицы Башкирии, ограничившего разглашение сведений о марках и госномерах автомобилей, на которых передвигаются первые лица уфимского муниципалитета. Иск к мэрии Уфы подало информационное сетевое издание «Время Правды», не получившее ответа на свой запрос о машинах, которыми пользуются городские чиновники.

В администрации Уфы посчитали, что «представление запрошенной информации нецелесообразно ввиду необходимости соблюдения норм личной безопасности». Фемида поддержала чиновников, решив, что информация о деятельности органов власти и самоуправления действительно не разглашается «если запрашиваемая информация не относится к их деятельности».

«Сам по себе факт непредставления информации — полного перечня транспортных средств, о таких нарушениях не свидетельствует, — резюмировал суд. — Запрашиваемые сведения не относится к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, поскольку являются информацией о хозяйственной деятельности администрации».

Между тем, в мэрии Уфы не согласились с оценкой стоимости служебного внедорожника LK 200, на котором передвигается градоначальник Ирек Ялалов, официальным сайтом «Общероссийского народного фронта». Общественники утверждали, что цена «мэрской» машины пять млн рублей, но по данным уфимской администрации авто стоит три млн рублей и «комплектация у него не люксовая, а чуть выше базовой».

На минувшей неделе Ирек Ялалов, наряду с сити-менеджерами Хабаровска, Нижнего Новгорода, Красноярска и Новосибирска, попал в антирейтинг владельцев люксовых авто, составленный «ОНФ».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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