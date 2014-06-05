«Единая Россия» определится со своим кандидатом на пост главы Башкирии на праймериз

Posted 4 июня 2014, 20:56
Published 4 июня 2014, 20:56
Modified 13 марта, 08:20
Updated 13 марта, 08:20
Рустэм Хамитов, сегодня управляющий регионом с приставкой и. о., намерен побороться за кресло руководителя Башкортостана от партии «Единая Россия». Но, прежде чем единороссы подтвердят выдвижение нынешнего главы республики, г-н Хамитов будет вынужден пройти через процедуру внутрипартийного голосования вместе с
с другими партийцами, также желающими занять самый высокий пост в Башкортостане. Решение о проведении «предварительной избирательной гонки внутри партии» принял региональный политсовет «Единой России».
Заявиться на праймериз до 18 июня могут не только члены «ЕР», но и других партий, правда, в этом случае кандидатуру желающего стать президентом РБ должны поддержать не менее 10 единороссов. Кроме того, поучаствовать во внутрипартийном голосовании могут самовыдвиженцы и представители общественных объединений, имеющие партбилеты.
Сам Рустэм Хамитов сообщил, что в своей избирательной собирается опираться на политическую силу партии власти. Наблюдатели уверены, что реальных конкурентов у исполняющего обязанности главы региона, получившего поддержку Владимира Путина, нет, а партийный праймериз проводится для технического соблюдения процедуры внутрипартийного голосования.
Другие партии, а в Башкирии более 20 партийных организаций, зарегистрированных в должный срок и имеющих право на выдвижение своих кандидатов на главный пост региона, о праймериз не заявляли.