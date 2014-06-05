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Posted 4 июня 2014, 20:56

Published 4 июня 2014, 20:56

Modified 13 марта, 08:20

Updated 13 марта, 08:20

«Единая Россия» определится со своим кандидатом на пост главы Башкирии на праймериз

4 июня 2014, 20:56
В Башкирии началась подготовка к губернаторским выборам, которые состоятся 14 сентября 2014 года. Напомним, кандидатов на главный пост республики выдвигают политические партии, а претенденты на должность президента РБ обязаны заручиться поддержкой муниципальных депутатов.

Рустэм Хамитов, сегодня управляющий регионом с приставкой и. о., намерен побороться за кресло руководителя Башкортостана от партии «Единая Россия». Но, прежде чем единороссы подтвердят выдвижение нынешнего главы республики, г-н Хамитов будет вынужден пройти через процедуру внутрипартийного голосования вместе с

с другими партийцами, также желающими занять самый высокий пост в Башкортостане. Решение о проведении «предварительной избирательной гонки внутри партии» принял региональный политсовет «Единой России».

Заявиться на праймериз до 18 июня могут не только члены «ЕР», но и других партий, правда, в этом случае кандидатуру желающего стать президентом РБ должны поддержать не менее 10 единороссов. Кроме того, поучаствовать во внутрипартийном голосовании могут самовыдвиженцы и представители общественных объединений, имеющие партбилеты.

Сам Рустэм Хамитов сообщил, что в своей избирательной собирается опираться на политическую силу партии власти. Наблюдатели уверены, что реальных конкурентов у исполняющего обязанности главы региона, получившего поддержку Владимира Путина, нет, а партийный праймериз проводится для технического соблюдения процедуры внутрипартийного голосования.

Другие партии, а в Башкирии более 20 партийных организаций, зарегистрированных в должный срок и имеющих право на выдвижение своих кандидатов на главный пост региона, о праймериз не заявляли.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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