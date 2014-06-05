«Единая Россия» определится со своим кандидатом на пост главы Башкирии на праймериз

Заявиться на праймериз до 18 июня могут не только члены «ЕР», но и других партий, правда, в этом случае кандидатуру желающего стать президентом РБ должны поддержать не менее 10 единороссов. Кроме того, поучаствовать во внутрипартийном голосовании могут самовыдвиженцы и представители общественных объединений, имеющие партбилеты.