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Арсенал в Урмане взорвался, потому что военные украли деньги на его реконструкцию

1 марта 2014, 19:11
Склад боеприпасов в поселке Урман мог бы не взорваться, если бы военные не похитили деньги, предназначенные на его реконструкцию. Оказывается, еще в 2007 году в ФГУП «Производственно-ремонтное предприятие» Минобороны РФ украли 45 миллионов рублей, выделенных для строительства зон хранения утилизированных боеприпасов на территории Башкирии. Средства не дошли до республики, но в военном ведомстве отчитались, что отстроили новый арсенал, предоставив фиктивные документы о выполнении работ.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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