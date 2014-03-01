Арсенал в Урмане взорвался, потому что военные украли деньги на его реконструкцию

Склад боеприпасов в поселке Урман мог бы не взорваться, если бы военные не похитили деньги, предназначенные на его реконструкцию. Оказывается, еще в 2007 году в ФГУП «Производственно-ремонтное предприятие» Минобороны РФ украли 45 миллионов рублей, выделенных для строительства зон хранения утилизированных боеприпасов на территории Башкирии. Средства не дошли до республики, но в военном ведомстве отчитались, что отстроили новый арсенал, предоставив фиктивные документы о выполнении работ.