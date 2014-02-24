В уфимском морге потрошили трупы, чтобы отправить на продажу органы покойных?

Может ответить в уголовном порядке за то, что без разрешения «потрошил» покойников заведующий отделом экспертизы судебного морга Уфы Азат Сальманов. Эксперта поймали с поличным сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями башкирского министерства внутренних дел. 13 февраля оперативники ворвались в уфимский морг, когда в анатомическом зале вскрывали одновременно два трупа – у погибшей в результате самоубийства молодой девушки уже изъяли глазные яблоки, а у второго покойника – кости.