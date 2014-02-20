Активисты «Кук Буре» озаботились чистотой рядов во всемирном курултае башкир

Активисты общественной башкирской организации «Кук Буре» в четверг вышли на площадь перед уфимским Дворцом спорта, чтобы выступить против председателя всемирного курултая башкир Румиля Азнабаева. По данным общественников, в пятницу, 21 февраля состоится внеочередное заседание исполкома всемирного курултая башкир, где будет решаться вопрос об отставке главы национального движения. «Кукбуристы» уверены, что г-н Азнабаев должен добровольно покинуть свой пост.