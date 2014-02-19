В Башкирии наводят порядок на земельном рынке

Всерьез взялись за земельных спекулянтов в Башкирии, где ранее участки в центре города становились достоянием перекупщиков. До недавнего времени в Уфе не было свободной земли для застройки, но при этом у каждого пустыря имелся владелец. Эти дельцы ожидали перегрева строительного рынка, чтобы поживиться на выкупленных за бесценок площадях. Понятно, что подобная ситуация тормозила не только развитие главного города республики, но и сказывалась на стоимости квадратного метра, которая в Башкортостане стала запредельной.