mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии наводят порядок на земельном рынке

19 февраля 2014, 23:34
Всерьез взялись за земельных спекулянтов в Башкирии, где ранее участки в центре города становились достоянием перекупщиков. До недавнего времени в Уфе не было свободной земли для застройки, но при этом у каждого пустыря имелся владелец. Эти дельцы ожидали перегрева строительного рынка, чтобы поживиться на выкупленных за бесценок площадях. Понятно, что подобная ситуация тормозила не только развитие главного города республики, но и сказывалась на стоимости квадратного метра, которая в Башкортостане стала запредельной.















Валентин ОРЛОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48