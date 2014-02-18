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Уфимский транссексуал решил поменять пол по интернету

19 февраля 2014, 00:41
[видео] Инициативная группа уфимцев отважилась на отчаянный шаг – местное отделение альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) пригласило всех желающих на публичную дискуссию «Гомофобия и толерантность». Заявить о своей нетрадиционной ориентации осмелились трое уфимцев: организаторам удалось вызвать на откровенный разговор не только гея и девушку-бисексуалку, но и трансгендера – парня, мечтающего поменять пол. Разговор неизбежно свелся и к обсуждению законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который, надеемся не нарушаем и мы, а потому настоятельно рекомендуем ознакомиться с этим текстом лишь лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Ты не с нами — ты против нас











Главное - не с кем, а как












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Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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