Места под рекламу распределят с учетом мнения художников и чиновников

Какую рекламу будут размещать в Уфе, отныне станет решать комиссия по вопросам внешнего оформления города. Коллегиальный орган призван соблюсти единство городской политики и концепции художественного, светового и рекламного оформления, а также «сохранение внешнего архитектурного облика при размещении рекламных конструкций». Комиссия даст ответ: соответствует та или иная заявленная рекламная конструкция окружающей архитектуре.