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Места под рекламу распределят с учетом мнения художников и чиновников

22 января 2014, 22:07
Какую рекламу будут размещать в Уфе, отныне станет решать комиссия по вопросам внешнего оформления города. Коллегиальный орган призван соблюсти единство городской политики и концепции художественного, светового и рекламного оформления, а также «сохранение внешнего архитектурного облика при размещении рекламных конструкций». Комиссия даст ответ: соответствует та или иная заявленная рекламная конструкция окружающей архитектуре.



Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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