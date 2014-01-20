Из-за взрыва бытового газа в Янауле погибли трое взрослых и два ребенка, беременная женщина разбилась, выпрыгнув из окна

Страшная драма разыгралась в 21.20 в Янауле в пятиэтажном доме № 2 на Советской улице в воскресенье, 19 января. Здесь в квартире № 43 взорвался 12-литровый газовый баллон – взрыв обрушил перегородки соседних жилищ на четвертом и пятом этажах. Следователи полагают, причина трагедии - разгерметизация бытового газового баллона. Разгоревшийся огонь охватил девять квартир – все жители дома были эвакуированы, а пятеро из них, в том и две девочки – шестилетняя Дарья Гайтиева и девятилетняя Валерия Галихаметова, погибли. Понедельник в Янаульском районе объявлен днем траура.