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Из-за взрыва бытового газа в Янауле погибли трое взрослых и два ребенка, беременная женщина разбилась, выпрыгнув из окна

20 января 2014, 14:38
Страшная драма разыгралась в 21.20 в Янауле в пятиэтажном доме № 2 на Советской улице в воскресенье, 19 января. Здесь в квартире № 43 взорвался 12-литровый газовый баллон – взрыв обрушил перегородки соседних жилищ на четвертом и пятом этажах. Следователи полагают, причина трагедии - разгерметизация бытового газового баллона. Разгоревшийся огонь охватил девять квартир – все жители дома были эвакуированы, а пятеро из них, в том и две девочки – шестилетняя Дарья Гайтиева и девятилетняя Валерия Галихаметова, погибли. Понедельник в Янаульском районе объявлен днем траура.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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