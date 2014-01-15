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Боевая победа над Котейкой. «Юлаевцы» выиграли принципиальный матч у Магнитки

15 января 2014, 15:53
«Салават» против Магнитки – это легенда. Помните об этом, детишки. «Ак Барс» - да, принципиальный соперник, да, тоже зеленый и тоже из «стана» – и это заводит. Но битвы с соседом из Магнитогорска – ничуть не хуже. Ни капелюшечки. Многие опытные специалисты и закаленные выездными годами болельщики скажут, что даже лучше. «Юлаевцы» и «металлурги» обожают навешивать друг другу игровых тумаков. Даже если шайб в мачте между ними бывает мало – все равно игры интересные и захватывающие. В этот раз шайб было предостаточно.











Олег ЧЕРНОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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