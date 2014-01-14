Грабители выпили и закусили, загнав обручальные кольца знакомой пары

Двое злоумышленников сняли украшения у спящих друзей, которые предложили им ночлег. Инцидент произошел в ноябре прошлого года в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Семейная пара пригласила домой знакомых мужа, не подозревая об их преступных наклонностях. После застолья гостям предложили расположиться на ночь. В сумерках прокравшись в спальню четы, молодчики сняли обручальное кольцо с руки мужа и три перстня у дамы.