Константин Владимирович Церазов: «В 2014 году рынок отыграет дивидендные истории»

«От 2014 года мы ждем сильных движений на российском рынке, — прогнозирует Константин Церазов. — Отечественные бумаги перепроданы, и в этом году должные реализовать свой потенциал». Эксперт считает, что в 2014 году рынок будет отыгрывать дивидендные истории на фоне решения правительства обязать госкомпании направлять на дивиденды от 25% прибыли по МСФО. Среди дивидендных историй эксперт рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, Башнефти и Сургутнефтегаза. «В России четко наблюдается рост дивидендной доходности. Эта тенденция, — полагает экономист, — усилится в 2014 году».